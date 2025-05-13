吳欣岱再轟路權申請 他曝基進昨抗議滿滿迴力鏢

國民黨主席朱立倫與立委李彥秀昨街頭宣講，遭台灣基進黨部主委吳欣岱質疑無申請路權，國民黨青年團前副總團長何元楷昨秀路權公文反擊，再遭吳批是不明所以的公文當擋箭牌？何今再轟吳，台灣基進黨赴國民黨鬧沒申請路權「滿滿迴力鏢」。

吳欣岱質疑，李彥秀昨天被問到「到底有沒有申請路權」才站上街頭，居然搬出一張不明所以的公文當擋箭牌？指她要照表單填寫、繳交押金，最後還得等到公開平台查得到才算申請完成。

結果李一紙公文、再加上跟警察局長說一聲，就叫「申請完成」？

何元楷今再反擊，指吳欣岱是雙標烏龍王兼路權糾察隊隊長。何說，他去查昨天跑去國民黨中央黨部抗議的那些小黨，到底有沒有申請集會遊行和路權？照吳欣岱查別人的方式，去台北市政府申請使用道路網查詢，發現昨天中山區申請路權的地段，完全沒有國民黨中央黨部的地址。也就代表說，吳欣岱所屬政黨台灣基進黨，昨天沒有申請路權。

何元楷說，吳欣岱過去曾經沒有申請任何路權和集會遊行，就跑到街上宣講，被警察舉牌。現在又抓到台灣基進黨跑到人家黨部前嗆聲作秀沒申請路權，難不成「沒申請路權就上路是基進黨的黨規嗎？」