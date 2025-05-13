請習近平喝珍奶 賴總統：台灣社會善意一直都在

總統賴清德競選期間曾說要招待中國國家主席習近平喝珍珠奶茶。他近日接受日媒專訪表示，台灣是熱愛和平的國家，台灣社會是與人為善，很希望能夠跟中國和平相處、和平共榮，當然也知道，「習近平要接受有一定的困難」，但必須特別強調，「台灣社會的善意一直都存在」。

總統府今天發布新聞稿表示，賴總統日前接受「日本經濟新聞」專訪，針對台日、台美、兩岸關係、半導體產業及國際經貿局勢等議題，回應媒體提問。「日本經濟新聞」今日刊出相關報導。

被詢及賴總統在競選期間曾說要招待習近平喝珍珠奶茶，總統回應說，台灣是熱愛和平的國家，台灣社會是與人為善，所以很希望能夠跟中國和平相處、和平共榮，當時他在副總統任內，是表達台灣社會的善意，當然也知道，「習近平要接受有一定的困難」，但必須特別強調，「台灣社會的善意一直都存在」。

賴總統說，過去2、30年來，中國經濟能夠發展，最大外資就是來自台灣，台灣一年有100萬人至200萬人在中國創業投資，創造許多就業機會、安定中國社會，固然有許多台商賺到錢，但中國社會獲益更大。

他說，每次天災地變，中國只要有需要，台灣人民都會捐款，很期待中國能正視中華民國存在事實，了解台灣人民希望繼續過著民主、自由、人權的生活，關注到台灣社會善意，「我們沒有放棄，只要對等、尊嚴、交流、合作，以對話取代對抗、交流取代圍堵的善意一直都存在。」

談及因應中國間諜活動和滲透工作所進行的國安改革，總統指出，中國要併吞台灣不只有文攻武嚇，對台灣社會長期統戰滲透更厲害。

總統說，之前召開國安高層會議，針對5個面向提出17項因應策略，其中一項特別恢復軍事審判，只要現役軍人犯的是軍事犯罪就要接受軍事審判，就是要表達台灣政府因應中國統戰滲透顛覆台灣的決心。

至於台灣可以採取哪些行動防範中國對區域安全的威脅，賴總統表示，很多人擔心日益緊張的情勢可能導致擦槍走火、引爆戰爭，台灣一定會謹慎面對中國各項威脅，「有問題的不會是台灣，如果真的擦槍走火變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之」。

他說，中國在東海、南海擴軍時，國際社會沒有制止；中國在台海演習時，國際社會也沒有強力防止。現在中國在灰色地帶軍演，不只侵擾台灣海峽、南海、東海，也已進行到日本海及韓國鄰海，此時台灣、菲律賓、日本，甚至美國都應正視且嚴肅看待。大家要團結合作，避免中國灰色地帶侵擾持續擴大，並避免中國「由演轉戰」，由演習轉化為戰爭，此時不採取動作，情況可能會越來越嚴重。

美國有分析指出中國將在2027年左右具備侵略台灣的能力，總統則回應，台灣作為被侵略與威脅的國家，只能做最壞的打算及最好的準備，國軍有句名言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這是提出和平四大支柱行動方案的原因。