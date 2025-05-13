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「非核家園」倒數 朝野黨團核管法攻防

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
在核管法攻防前，國民黨團總召傅崐萁（中）在議場後方召集藍委談話，進行攻防前的沙盤推演。記者邱德祥／攝影
在核管法攻防前，國民黨團總召傅崐萁（中）在議場後方召集藍委談話，進行攻防前的沙盤推演。記者邱德祥／攝影

台灣最後一座運轉的核三廠二號機將在5月17日除役，為防止台灣在核電歸零後面臨用電不足的困境，立法院今天進行院會， 藍白立委今天在院會中處理《核子反應器設施管制法第六條條文修正草案》，延長核電廠服役年限並放寬重啟條件。

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨預計搶在除役前通過「核管法」修法。國民黨團書記長王鴻薇受訪時表示，延役的期限國民黨最終版本訂20年，包含台電還有主管機關的行政彈性，就是最長20年，此版本已與民眾黨達成協議，如果協商後仍未有共識，將於今天表決。民進黨團則說，眾多問題尚未解決前，強推公投或修法，都將反制。在核管法攻防前，民進黨團總召柯建銘和國民黨團總召傅崐萁各自在議場後方召集黨籍立委談話，進行攻防前的沙盤推演。

民進黨團幹事長吳思瑤（前右）招呼同黨委員排隊登記發言。記者邱德祥／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤（前右）招呼同黨委員排隊登記發言。記者邱德祥／攝影

民進黨團總召柯建銘（中）走上議場主席台找韓國瑜（右）溝通。記者邱德祥／攝影
民進黨團總召柯建銘（中）走上議場主席台找韓國瑜（右）溝通。記者邱德祥／攝影

在核管法攻防前，民進黨團總召柯建銘（中）在議場後方召集綠委談話，進行攻防前的沙盤推演。記者邱德祥／攝影
在核管法攻防前，民進黨團總召柯建銘（中）在議場後方召集綠委談話，進行攻防前的沙盤推演。記者邱德祥／攝影

國民黨 核三廠 民進黨

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