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賴總統首次日媒專訪 以印太領袖高度談民主盟友合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統在就職將滿一周年之際，接受日本媒體《日本經濟新聞社》專訪，是其任內首次接受日媒專訪，今日出刊，不只頭版頭，還橫跨內頁兩個全版，共11篇報導，可見其印太領袖地位受重視。在長達1個半小時專訪中，總統探討台美關係、台日關係、兩岸關係，到國際經貿變局、半導體產業佈局等，清楚論述其施政方針與脈絡。選在此時接受日媒專訪，凸顯有三大意義。

首先是深化台日雙邊關係。總統感謝日本長期對台灣的強力支持，無論是歷任首相，或是官方及民間。並希望透過這個採訪，增進台日雙邊關係。

總統也多次提及，期待日本支持台灣加入CPTPP，並與日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），並邀日本在內的民主盟友加入「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。期待日本在印太或國際社會發揮起領導的角色。

其次，總統緊扣民主陣營共同合作嚇阻單邊行為論述、凸顯民主陣營敘事，並點出台日共同面臨的挑戰，包括面對中國不公平的貿易行為、中國對印太友盟的武力威脅。台灣除了積極自救，強化自身的力量，也要與日本、美國等友盟國家及民主陣營團結共抗極權野心。

最後是強調無論民主或經濟價值，台灣都能貢獻良善力量。總統肯定美國對全球的重要角色，台灣與美國在經貿方面共享利益，能幫助美國再工業化。

總統強調，台灣與日本，或是其他國家，不必然是在美國與中國間做選擇，而是對於價值的選擇，背後還是有對於堅守自由民主人權價值的原則；民主陣營終究會走在一起。而台灣就能貢獻關鍵的良善力量，包括維護區域和平穩定、產業及經濟、因應氣候變遷，台灣有能力、有意願為世界貢獻更多。

日本 美國

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