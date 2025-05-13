賴總統專訪 英議員：睿智、堅定、追求和平共處領導人

賴清德總統接受日本媒體「日本經濟新聞社」專訪，這也是賴總統上任後首次接受日媒專訪。賴總統專訪登上日經新聞報版頭版，並以跨越三版面大篇幅如實呈現賴總統專訪內容，展現高度重視。內容包括台美關係、台日關係、兩岸關係，以及賴總統經貿政策、半導體產業布局，其中賴總統所提要在「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」基礎上，與民主陣營共同打造非紅供應鏈成為焦點。

值得注意的是，日經新聞評論，「在此次專訪中，賴總統不斷強調對日本的期待。他並不僅是親日，更可看出他冷靜判斷：若要同時維繫與美國在經濟與安保的連結，就必須與日本強化合作」、「從自由貿易、半導體與AI，到安全保障等多項議題，賴總統多次重申，日本應在國際社會中扮演更積極主導的角色。在一個多小時的專訪中，「日本」這個詞被提及超過40次。」賴總統透過此次專訪，向日本社會傳達清晰訊號，展現台灣對於深化台日關係、加強安保合作的明確立場。

事實上，日前日本共同社引述相關人士報導，指出日本政府為防堵中俄加強包括軍事活動在內各項合作，且擔心中國在台海周邊的單邊挑釁行為成為常態，日方2025年版防衛白皮書草案中已經將其納入，並預計最快7月向內閣會議呈報。顯見中國威權主義擴張造成的威脅，的確是台日間共同面臨的挑戰。

另外，在Nikkei Asia報導中，則指出賴總統安全與外交政策延續蔡英文前總統主軸，但賴總統更加直率直面台灣所面對的威脅，並對於他認為有必要推動的變革更開放地對外說明，「這些都讓中國不滿」，因此「北京將賴清德描繪成挑釁者，這種說法也被國民黨內的重要人物推動」，而國內部分政治人物與在台協力者論述愈漸對齊中共政權的行為，並沒有被國際買單。

報導中也引述長期關注中國在新疆、西藏、香港以及對台政策發展的英國資深政治家Lord David Alton評論，對於中共與國民黨不斷將賴清德總統醜化為麻煩製造者，他直指「這是一種廉價的宣傳技倆，目的在於削弱賴總統在國內外的聲望。」但他也認為「這種攻擊並不奏效，因為賴清德顯然是一位睿智、有能力、堅定務實的領導人，他追求的是和平共處與台灣基本的生存權。」

Lord David Alton 自1979年起即擔任英國國會議員，具跨黨派影響力，並以堅定捍衛人權、宗教自由和民主價值聞名，多次對中共侵犯人權行為提出譴責。在報導中，Alton也擔心，部分在野勢力的行為正在危及台灣得來不易的民主制度，「面對一個明言要消滅台灣的掠奪者，國內政爭就應該放下，要爭取國際一致支持，台灣本身也必須團結。」

最後，報導中也認為，即使中國試圖外交孤立台灣，但台灣與亞洲多國的非正式關係仍持續深化。報導以2022年時任副總統的賴清德曾以私人名義赴日，參加前首相安倍晉三的葬禮，以及去年台日共同舉辦聯合海上演習等為例，凸顯台日友好持續深化不證自明。

台日關係方面，賴總統與日本政壇交往深厚眾所皆知，賴總統與已逝前首相安倍晉三淵源甚深，兩人深厚交情長達20年，當時亦受安倍家族邀請以「至親摯友」身份前往安倍東京寓所弔唁。時任副總統的賴清德當時係以私人身份低調訪日，仍是台日自1972年斷交以來最高層級特使，多家日本主流媒體皆將賴清德定位為台灣政壇親日派要角，並將此行解讀為台日外交的重大突破。

在賴清德上任後，台日關係更加緊密，去年日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」通過台灣海峽，是日本海上自衛隊成立以來首次，加上近期日本與其他國家互動時多次強調台灣重要性，在多場多邊會談中均將台灣納入對話框架，展現「日本對台灣賴清德總統的高度信任感」。

另外，日前亦有媒體報導，根據統計，包括美國、英國、日本、澳洲、捷克、德國等，近年皆大幅擴編駐台非正式外交人員，的確可見雖然北京持續打壓台灣外交空間之下，台灣地位的重要性卻愈來愈受到重視。