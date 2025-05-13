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核管法立院下午拚闖關 藍白版本出爐核電延役20年

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
王鴻薇表示，國民黨及民眾黨共提一個版本，就是核管法第6條修正，其中最主要精神就是讓核電廠、核子反應器在執照屆滿後，可以由經營者申請延長年限。圖／聯合報系資料照片
王鴻薇表示，國民黨及民眾黨共提一個版本，就是核管法第6條修正，其中最主要精神就是讓核電廠、核子反應器在執照屆滿後，可以由經營者申請延長年限。圖／聯合報系資料照片

「非核家園」倒數，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團都力推「核子反應器設施管制法」修法，立法院會今天下午將表決。國民黨團書記長王鴻薇說明，藍白將共提一版本，讓核電廠有空間可延役20年，行政單位可自行決定年限。另外，有關我擬向美採購600萬噸天然氣，王也說，面對談判都在清理之中，但政府不能黑箱作業。

核三廠二號機將在周六（16日）停機除役，立法院會雖排定在今天處理「核管法」修法，但國民黨、民眾黨團尚未整合出版本，甚至國民黨立委提出的10多個版本也未整合，國民黨團今天上午召開黨團大會，王鴻薇於會後接受媒體聯訪時說明修法最終版本內容。

王鴻薇表示，國民黨及民眾黨會共提一個版本，其實內容很簡單，就是核管法第6條修正，其中最主要精神就是讓核電廠、核子反應器在執照屆滿後，可以由經營者申請延長年限，在經主管機關審核安全無虞後，可以予以延役，期限是定20年；至於到底多少年，該法也給台電、主管機關相關行政彈性，行政單位可自行決定。

實際條文如何修目前仍不得而知，不過據悉，藍白兩黨團提再修正動議中的條文，就是將第6條「經營者『應』於有效期間屆滿前...」中的「應」改為「得」，也就是主管機關有依法選擇作為或不作為的自由，彈性空間大，而該藍白整合版本也就是國民黨主張版本。

至於有關美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）昨表示，台灣未來擬向阿拉斯加採購600萬噸的天然氣，外界質疑已經開始「大投資」。王鴻薇也說，這次跟美國談判被要求做很多投資，包含天然氣等，看來行政單位已經答應很多，甚至包含新台幣匯率，相關談判都是情理之中，但政府不能都變成黑箱作業，只要涉及人民權益、納稅人花多少代價的內容，都應跟社會大眾充分報告。

另外，有罷免團體批評國民黨團「4+1」國定假日沒有事前溝通，王鴻薇批評，罷團如果對4+1有意見的話，可以繼續「跟黨走」，可以宣布不要放假。

屏東核三廠目前僅剩2號機持續發電，根據規劃2號機將於5月17日正式停機，進入除役階段，台灣也將邁入非核家園。記者劉學聖／攝影
屏東核三廠目前僅剩2號機持續發電，根據規劃2號機將於5月17日正式停機，進入除役階段，台灣也將邁入非核家園。記者劉學聖／攝影

國民黨 王鴻薇 立法院

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