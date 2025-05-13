快訊

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

盧秀燕選不選黨主席？黃健豪：罷免投票前不適合表態

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大罷免潮來勢洶洶，外傳台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。記者余采瀅／攝影
大罷免潮來勢洶洶，外傳台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。記者余采瀅／攝影

罷免潮來勢洶洶，外傳台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。不過，國民黨立委黃健豪說，盧參選與否，不適合在這時候表態，待罷免結果塵埃落定後再說；他也認為，各方對盧勸進有期待才會希望投票前宣布，但這並非盧的意思。

黃健豪去年受訪時說，曾當面建議盧秀燕不需要參選主席，他認為不當黨主席，也不影響盧秀燕參選總統，只要盧秀燕有意願，他當然會全力支持。

黃健豪今接受「POP撞新聞」廣播專訪時指出，盧秀燕未表態參選有很多原因，可能是時間還沒到，但先前她受訪時表示「考慮中」，這個變動過程不是主觀意識，而是客觀形勢改變造成的狀況。

黃健豪認為，盧秀燕最近似乎轉向成，如果一些原因可以解決，她可以考慮選，這可能涉及到大罷免和朝野對立的情勢，思考排序和邏輯和去年不太一樣。盧是中性溫和的政治人物，關鍵時刻該表態她會表態，就像開放萊豬和對司法就曾表達強烈意見，現在朝野對立情況這麼嚴重，需要有這樣的政治人物出來講講話。

黃健豪說，盧秀燕參選與否，不適合在這個時候表態，各方勸進對盧秀燕有期待，才會希望在罷免第三階段投票前宣布，但這是單方面的說法，他認為不是盧的意思，「罷免結束前，應該不會提及黨主席選舉的事，談這個會讓議題失焦。」

主持人黃暐瀚追問，罷免結果若黨主席朱立倫都守住，盧秀燕是否還會出來參選？黃健豪表示，中間卡了罷免，讓很多事會有變數，一定等投票完才能知道後續怎麼決定。

對於罷免態勢，黃健豪認為，台中市政治文化不太一樣，就像山、海、屯、市區選情完全不同，熱戰一直以來都會在市區，傳統縣區相對就不容易通過罷免；因此，藍委包括江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，甚至連綠委蔡其昌、何欣純的選區，要通過罷免都有難度。

黃健豪說，他和廖偉翔、羅廷瑋選區都比較偏都會區，鄰里關係和地方連結沒那麼強，政黨意識才會比較有機會出來，所以都要全力防守。他有信心可以守下這一席，也會繼續催出更多不同意罷免票。

國民黨立委黃健豪（右）今接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／POP撞新聞提供
國民黨立委黃健豪（右）今接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／POP撞新聞提供

罷免

延伸閱讀

台中捷運藍線首項機電工程標明簽約 盧秀燕：蔣萬安將出席

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

國民黨多黨部遭搜索調查 傳盧秀燕為救黨這時間表態選黨魁

盧秀燕出馬參選國民黨主席？ 立委黃健豪：的確有一樣的呼聲

相關新聞

盧秀燕選不選黨主席？黃健豪：罷免投票前不適合表態

大罷免潮來勢洶洶，外傳台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。不過，國民黨立委黃健豪說，盧參選與否，不適合在這...

罷團爆募款爭議 牛煦庭批亂法謀私：司法應偵查

鏡週刊報導，罷免國民黨立委牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒私下頻傳募款爭議，罷團更分裂2派互爭主導權。牛煦庭今諷刺，罷團屢屢聲...

整理包／全台「大罷免」30人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

吳欣岱又翻車 藍秀公文批：想當立委先從不造謠開始

國民黨主席朱立倫昨與立委李彥秀在港湖區為反惡罷宣講，台灣基進北市黨部主委吳欣岱質疑國民黨耍特權、警方雙標執法。國民黨副發...

反罷免！大安區藍議員掛看板挺羅智強 王欣儀掛5層高看板破謠言

大罷免北市5位藍委二階陸續送件，藍營全黨總動員呼籲民眾出來投「不同意罷免」，面臨三階罷免藍委羅智強近日除啟動街講外，大安...

苗栗罷免案不成立 猜猜看罷藍委幾案沒過關？

大罷免白熱化，苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍，二階連署送件昨天截止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。