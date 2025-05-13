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賴清德拋「非紅供應鏈」抗中 他酸：活在平行時空？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片。
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片。

總統賴清德接受日本經濟新聞專訪，提及要建立「非紅供應鏈」。新黨北市議員侯漢廷今諷「選出賴清德真是悲哀」，目前全世界主要國家領導人都在譴責川普關稅戰，賴是活在平行時空？還讚揚川普是促進世界和平，侯質疑民進黨拿了美國多少好處。

侯漢廷今在臉書指出，昨天中美聯合聲明，降低4月2日以來的關稅；今天北京將舉行中國與拉丁美洲、加勒比國家共同體論壇，主題應當圍繞反對貿易保護、自由開放合作。

他說，上周中日韓與東盟財長與央行行長齊聚歐洲，反對關稅貿易保護。1個月來，中歐解除彼此制裁，歐洲領導人訪華，中歐高層通話反對貿易保護、歐盟承諾和中國大陸深化合作、共享發展。結果，賴清德接受日經專訪，竟然還「敦促各國以非紅供應鏈制衡中國不公平貿易」。  

侯漢廷批，賴清德是活在平行時空嗎？誰要跟你搞非紅供應鏈？目前為止，全世界的主要國家，沒有一個領導人在支持川普的關稅戰，都在譴責，只有賴清德說「川普的對等關稅措施目標是加強財政永續性......且最終促進世界和平。」他大酸，賴清德是吃到川普的口水嗎？民進黨要脫離現實到什麼地步？拿了美國多少好處？

他認為，縱使不看綠營的討厭中國大陸，全世界沒有一個國家像賴清德跪的如此徹底，還讚揚川普關稅是促進世界和平。民進黨和台獨金主怎麼不自掏腰包給受創中小企業和勞工？賴清德是否已經給了美國，台灣無法承受的「代價」，換取美國支持大罷免，才讓賴清德諂媚到這個地步？

川普 美國 賴清德

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