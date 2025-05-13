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蔡英文演講談中東歐投資基金 會晤美眾院跨黨派議員

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
前總統蔡英文在立陶宛與美國眾議院跨黨派議員訪團會晤。蔡英文辦公室／提供
前總統蔡英文在立陶宛與美國眾議院跨黨派議員訪團會晤。蔡英文辦公室／提供

前總統蔡英文近日出訪歐洲，12日她在立陶宛維爾紐斯大學演講。蔡英文提到，台灣政府透過「中東歐投資基金」，對立陶宛的創新企業進行了大量投資；孕育台積電的台灣工業技術研究院（ITRI）與立陶宛研究委員會（RCL）也在2023年簽署了合作備忘錄，推動雙邊科研合作；期待看到這些合作開花結果，並持續拓展。美國眾議院跨黨派議員近日訪問立陶宛，也藉此機會跟蔡英文會晤。

蔡英文演講時表示，看到近年來台灣與立陶宛的關係，也有機會認識這麼多立陶宛的朋友，她很高興終於來到了維爾紐斯（Vilnius）。感謝葛里包斯凱特總統邀請她來訪立陶宛，以及這所歷史悠久的大學。雖然才來兩天，但她已深刻感受到立陶宛人民的溫暖與勇氣。

蔡英文提到，這幾年來，台灣與立陶宛的友誼令人振奮，但對民主國家而言，這段時間同時也是充滿挑戰的時期，如今正處於全球秩序轉變的浪潮之中。

蔡英文指出，2024年，全球超過一半人口有機會選擇他們的領導人，迎來新政府，卻也帶來廣泛的改變。如今，全球焦點已轉向重新平衡貿易關係及強化國防。與此同時，威權國家也越來越緊密地聯合起來，積極推動「擴張主義」的議程。

蔡英文提到，這一切看起來或許混亂，但為了確保能夠更好地走出這段時期，必須記住民主的根本。歷史告訴大家，如今享有的自由與民主社會並非理所當然。因此，在這種不確定的時刻，更要堅守價值。台灣人與立陶宛人都經歷了威權壓迫的年代，立陶宛人民並未退縮，依舊努力爭取民主、獨立與文化的展現。

蔡英文表示，民主國家正越來越受到威權勢力的挑戰，無論是選舉干預、假訊息攻勢、軍事恫嚇，甚至是戰爭。最明顯的例子，就是俄羅斯入侵烏克蘭，這場戰爭，為二戰以來的歐洲帶來前所未見的不安與動盪。在這裡，她再次表達自己與台灣，對烏克蘭人民維護自由與主權的堅定支持。

蔡英文認為，對歐洲來說，這場戰爭是一記警鐘，提醒大家威權國家的危險，俄羅斯的侵略讓大家更堅定要保護民主與國家安全的決心。不論敵人多麼強大，台灣始終與志同道合的歐洲夥伴站在一起，其中一個例子，就是台灣與立陶宛在援助烏克蘭的合作。台灣與立陶宛攜手投入1,000萬美元，用於協助烏克蘭建造學校、防空避難所，以及重建因戰爭受損的地區。

蔡英文說，很高興看到台灣與立陶宛的夥伴關係在其他領域持續深化。台灣政府透過「中東歐投資基金」，對立陶宛的創新企業進行了大量投資。孕育台積電的台灣工業技術研究院（ITRI）與立陶宛研究委員會（RCL）也在2023年簽署了合作備忘錄，推動雙邊科研合作。我期待看到這些合作開花結果，並持續拓展。

蔡英文認為，更重要的是，應該在這些合作基礎上，進一步強化安全合作。面對假訊息與操縱行動，民主國家必須共同研發更有效的應對策略。歐盟在這方面已經踏出重要的一步，特別是每年的《外國資訊操控與干預報告》。台灣也累積了獨特經驗，開發出創新工具對抗惡意的影響力，這使台灣成為歐洲國家在此領域的理想合作夥伴。

蔡英文提到，另一項彼此共同面對的威脅，是對關鍵基礎設施的破壞，例如海底電纜。全球約97%的網路流量依賴這些電纜，顯示其對發展與資訊安全的重要性。台灣、北約與歐盟都已採取措施保護全球資訊網路。隨著對基礎設施的攻擊加劇，應對方式也必須持續進化。

蔡英文指出，台灣致力於為民主國家打造更安全的未來，並發揮在關鍵技術與先進製造的優勢，做出實質貢獻。更重要的是，台灣願意挺身捍衛民主，因為儘管民主不完美，它仍是最能保護自由與人權、讓每個人發聲的制度。

蔡英文表示，大家不會忘記曾為了獲得這些基本自由所付出的代價，而民主價值是台灣與立陶宛的連結所在，彼此的雙邊關係，也將在這些共同的價值基礎上繼續深化。最後，再次感謝立陶宛朋友的歡迎，也感謝他們對自由與民主始終如一的堅持與發聲。

此外，美國眾議院跨黨派議員近日訪問立陶宛，行程間得知蔡英文正在立陶宛維爾紐斯，因此盼能藉此難得機會與蔡英文會晤。雙方交流進行約30分鐘，而雙方對近期國際情勢的觀察進行廣泛意見交換，並也表達期盼台美持續緊密合作、深化夥伴關係。

前總統蔡英文在格迪米納斯城堡，與20位在立陶宛求學的台灣留學生交流。圖／蔡英文臉書
前總統蔡英文在格迪米納斯城堡，與20位在立陶宛求學的台灣留學生交流。圖／蔡英文臉書

蔡英文

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