藍白拚修法讓核電延役 卓榮泰：核三仍須依法除役

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨搶在除役前通過「核管法」修法，延長核電廠服役年限。行政院長卓榮泰今天指出，即使修法通過，核三廠仍須依法除役，再討論重啟；依台電估算，核三廠重啟需要3年半，期間就算缺電，也無法靠核三廠解決。

立法院會今天預計表決處理在野黨提出的「核子反應器設施管制法」修正案，將核電廠服役年限從40年延長至60年。卓榮泰在今天播出的播客節目「法律白話文」專訪中表示，若立法院經充分討論、民主表決完成修法，「行政院當然沒有不接受啦」。

話鋒一轉，卓榮泰指出，即便修法完成，核三廠仍要依法在5月17日除役，若要重啟還須安全檢查程序，台灣過去沒有這方面的經驗，必須請教國外專家、觀察台灣地震帶情況，並更新設備。

他說，依照台電估算，重啟核三廠需要3年半左右的時間，過程中若出現缺電問題，也無法靠核三廠解決，核二廠是更遙遠的目標。

卓榮泰表示，當前政府持續發展多元綠能，並期待台電大型電廠能陸續完工，再搭配民營電廠，台灣到2032年前將用電無虞；與此同時，政府也推動深度節能、科技儲能，以及加強安全電網韌性。

談及美方提到的小型模組反應爐（SMR），也就是俗稱的「小型核電廠」。卓榮泰表示，SMR若要商轉還要一段時間，當前台灣並沒有缺電，備載容量率都在10%到15%之間，就算核三廠2號機除役，備轉容量率會減少3個百分點，仍在安全容量率之上。