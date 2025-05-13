快訊

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

聽新聞
0:00 / 0:00

立院一早開議唱空城 韓國瑜怒了：三黨團請自重

聯合報／ 唐筱恬／台北即時報導
立法院今天院會進行法案審查，開議時沒有任何一位立委在議場，讓院長韓國瑜唱獨角戲，韓國瑜生氣的表示，各黨團沒有任何一位立委在議場，請各黨團自重。記者邱德祥／攝影
立法院今天院會進行法案審查，開議時沒有任何一位立委在議場，讓院長韓國瑜唱獨角戲，韓國瑜生氣的表示，各黨團沒有任何一位立委在議場，請各黨團自重。記者邱德祥／攝影

立法院今天召開院會，立法院長韓國瑜9時赴院會主持議事，結果台下無任何一個立委在場。韓國瑜罕見在議場動怒指，「請三個黨團自律自重」，立刻派出立委到議場，接著喊「現在休息！」轉身離開議場，由於陸續有立委到議場，韓國瑜才開始宣布開會。

立法院院會今天繼續處理討論事項，韓國瑜處理今天討論事項第一案「審查住都中心114年度預算書案」時，但當時未有任何一個立委在場。

韓國瑜罕見嚴厲表示，現在沒有任何一個立法委員在現場，三個黨團要負最高責任，這樣審查法案，立法院無法繼續審查，請三個黨團自律自重，立刻派出立委到議場。韓國瑜語畢後，轉身離開議場，由於陸續有立委進到議場，韓國瑜才現身院會主持會議。

立法院 韓國瑜

延伸閱讀

立院一早開議唱空城計 韓國瑜：請各黨團自重

立院法制局前局長稱蘇嘉全始變強勢 柯建銘：與在野黨唱和

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

影／朝野協商互槓！韓國瑜澄清：吃藥只是比喻 柯建銘非常健康

相關新聞

藍白拚修法讓核電延役 卓榮泰：核三仍須依法除役

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨搶在除役前通過「核管法」修法，延長核電廠服役年限。行政院長卓榮泰今...

立院一早開議唱空城 韓國瑜怒了：三黨團請自重

立法院今天召開院會，立法院長韓國瑜9時赴院會主持議事，結果台下無任何一個立委在場。韓國瑜罕見在議場動怒指，「請三個黨團自...

賴總統任內首次日媒專訪 籲中國和台灣建立彼此尊重關係

總統賴清德日前在總統府接受日本經濟新聞總編輯山崎浩志的專訪，在談到與中國大陸的關係時，重申「對話與交流」的主張。被問及去...

賴清德拋「非紅供應鏈」抗中 他酸：活在平行時空？

總統賴清德接受日本經濟新聞專訪，提及要建立「非紅供應鏈」。新黨北市議員侯漢廷今諷「選出賴清德真是悲哀」，目前全世界主要國...

盧秀燕選不選黨主席？ 黃健豪：罷免投票前不適合表態

大罷免潮來勢洶洶，外傳台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。不過，國民黨立委黃健豪說，盧參選與否，不適合在這...

核管法表決前夕仍無版本 綠營批黑箱：為表決而表決

在野今天力拼修法讓核電延役，但表決前夕仍舊未有最終版本，引發綠營批評「黑箱」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，立法院長韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。