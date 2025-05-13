立院一早開議唱空城 韓國瑜怒了：三黨團請自重

立法院今天召開院會，立法院長韓國瑜9時赴院會主持議事，結果台下無任何一個立委在場。韓國瑜罕見在議場動怒指，「請三個黨團自律自重」，立刻派出立委到議場，接著喊「現在休息！」轉身離開議場，由於陸續有立委到議場，韓國瑜才開始宣布開會。

立法院院會今天繼續處理討論事項，韓國瑜處理今天討論事項第一案「審查住都中心114年度預算書案」時，但當時未有任何一個立委在場。

韓國瑜罕見嚴厲表示，現在沒有任何一個立法委員在現場，三個黨團要負最高責任，這樣審查法案，立法院無法繼續審查，請三個黨團自律自重，立刻派出立委到議場。韓國瑜語畢後，轉身離開議場，由於陸續有立委進到議場，韓國瑜才現身院會主持會議。