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日經：美中關稅談判進展 可能再次助長台灣的疑美論

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本經濟新聞今（13日）以頭版及3版刊出我國總統賴清德日前在總統府的專訪。報導指出，賴清德在專訪中未直接批評美國。他展現推動台美簽訂貿易協定的企圖。總統府／提供
日本經濟新聞今（13日）以頭版及3版刊出我國總統賴清德日前在總統府的專訪。報導指出，賴清德在專訪中未直接批評美國。他展現推動台美簽訂貿易協定的企圖。總統府／提供

日本經濟新聞今（13日）以頭版及3版刊出我國總統賴清德日前在總統府的專訪。報導中說，對台灣而言，美國不僅是經濟的重要夥伴，更是安全保障的仰賴的對象。一旦情勢緊張之際，美國是否真會出手相助，台灣內部不時出現所謂「疑美論」。目前在關稅談判中，美中關係接近，可能再度助長這種不安氛圍。

報導指出，賴清德在專訪中未直接批評美國。他展現推動台美簽訂貿易協定的企圖，表示提升台灣產業的水準，加強與美國經濟的連結，將有助於台灣的長期發展。至於川普提高關稅的做法，賴清德認為，真正目的是振興美國製造業等，「關稅只是達成這些目標的手段」而已。

川普主張企業應將生產基地遷回美國。對此，賴清德表示，部分台灣企業已在美國新設工廠，但在相關零組件的採購上，關稅仍可能成為障礙，表達憂心。談到台灣的出口策略時，賴總統以「不要把雞蛋放在一個籃子裡」來形容，強調為降低美國關稅帶來的風險，台灣將分散出口市場。

他說明，美國是台灣重要的投資對象，實際上台灣近八成的出口對美國以外的市場，提出以半導體等高科技產品為重心的出口戰略，即「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。台灣產業原本重視對中國大陸的「西進」，現已逐步轉向拓展東南亞市場的「南進」。接下來台灣將「在『北方』與日本加強合作，在『東方』拓展北美市場」。

日經指出，此次專訪中，賴清德多次強調對日本的期待。不僅僅因為他個人親日，更看得出他認為，要在經濟與安全穩住對美關係，與日本的合作是不可或缺的一環。

日本經濟 美國 賴清德

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