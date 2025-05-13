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吳欣岱又翻車 藍秀公文批：想當立委先從不造謠開始

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨與立委李彥秀在港湖區為反惡罷宣講，台灣基進北市黨部主委吳欣岱質疑國民黨耍特權、警方雙標執法。國民黨副發言人康晉瑜秀出申請集遊公文反擊，吳欣岱如果這麼想當立委，至少要先從不造謠開始吧。圖／擷取自康晉瑜臉書
國民黨主席朱立倫昨與立委李彥秀在港湖區為反惡罷宣講，台灣基進北市黨部主委吳欣岱質疑國民黨耍特權、警方雙標執法。國民黨副發言人康晉瑜秀出申請集遊公文反擊，吳欣岱如果這麼想當立委，至少要先從不造謠開始吧。圖／擷取自康晉瑜臉書

國民黨主席朱立倫昨與立委李彥秀在港湖區為反惡罷宣講，台灣基進北市黨部主委吳欣岱質疑國民黨耍特權、警方雙標執法。國民黨副發言人康晉瑜秀出申請集遊公文反擊，吳欣岱如果這麼想當立委，至少要先從不造謠開始吧！

康晉瑜表示，李彥秀昨與朱立倫在港墘路與內湖路一段口，向來來往往的市民請託，訴求反惡罷，一切依照規定申請集會遊行，也獲警方核定。吳欣岱恐怕是看他們支持者眾，因而吃味，竟公然造謠國民黨耍特權、抨擊北市警方雙標執法。

康晉瑜表示，李彥秀辦公室早在9日就行文台北市警察局內湖分局申請遊行案，並核定在案，准予舉行。舉辦時間就在12日上午7時30分至9時30分，範圍涵蓋內湖路一段與港墘路口各個角落，一切依照規定辦理，白紙黑字清清楚楚。

康晉瑜說，吳欣岱為了政治攻擊大翻車不是頭一遭。她過去指控李彥秀在美國擺拍，事實是照片畫面根本就是在立法院，笑掉人家大牙；吳欣岱有此天馬行空的想像力，只想爭取立委實在可惜。

康晉瑜酸，這年頭照規矩做事的，被不規矩的人罵；努力爭取支持選上立委的人，被落選的人惡搞罷免，吳欣岱說要繼續站在街頭，至少下次學會集會遊行申請、記得按規矩申請，才不會烏龍指控他人出包，再怪警方雙標，這種行為實與巨嬰無異。

吳欣岱 國民黨 李彥秀

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