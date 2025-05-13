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日經專訪 賴總統：與美談判從零關稅交涉 建「非紅色供應鏈」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本經濟新聞今（13日）以頭版及3版刊出我國總統賴清德日前在總統府的專訪。圖／翻攝自日經新聞
日本經濟新聞今（13日）以頭版及3版刊出我國總統賴清德日前在總統府的專訪。圖／翻攝自日經新聞

日本經濟新聞今（13日）以頭版及3版刊出我國總統賴清德日前在總統府的專訪。對於美國總統川普的對等關稅政策，他說，在與美方的談判中將從零關稅開始交涉，尋求簽署貿易協定的機會。表示台積電在美國設廠及台灣從美國進口天然氣等，將「確保縮減台美之間的貿易逆差」。專訪中，數度提及台灣在半導體生產的優勢，要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」。

面對全球經濟動盪，賴總統表示將致力「確保自由貿易」。他以半導體與人工智慧（AI）等尖端技術為例，表達想推動與民主陣營建立供應鏈。日經報導，他的談話透露出，不只要維持自由貿易體系，也希望透過與友好國家的供應鏈連結，保障台灣的安全。

日經指出，自由貿易為台灣經濟帶來成長，美國川普政府的關稅政策對台灣經濟影響很大。對美國可能對台灣課徵高達32%的關稅一事，賴說，「我理解這是非常嚴峻的挑戰」，表示會不以對抗，而是透過談判來降低關稅。

他說明，台灣對美出口的大多是谷歌、蘋果、輝達等美國AI企業需要的高科技產品。他盼望美方理解，若對台灣課徵關稅，將不利於台灣的半導體與資訊科技產業對美國的投資。談及台灣對美國投資的意義，他強調這對美國實現再工業化，成為AI領域中心不可或缺。

談到與日本的關係時，賴總統表示，目前印太地區與國際社會都需要日本的領導力，盼望日本發揮影響力。他認為，為維持自由貿易，日本重視的「全面與進步跨太平洋夥伴協定（CPTPP）」將變得更重要。若台灣能順利加入CPTPP，將有助於建立穩定的供應鏈。賴總統說，希望日本支持台灣加入。

報導說，中國強烈反對川普政府的關稅政策，試圖塑造自己是自由貿易的領銜者、與美國對抗的形象。對此，賴總統批評，中國是在利用自由貿易體系，侵犯智慧財產權，指中國政府大量補貼企業，讓商品以不合理的低價傾銷全球，與自由貿易的理念背道而馳。

供應鏈 半導體 美國 自由貿易 賴清德

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