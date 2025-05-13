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賴總統任內首次日媒專訪 籲中國和台灣建立彼此尊重關係
總統賴清德日前在總統府接受日本經濟新聞總編輯山崎浩志的專訪，在談到與中國大陸的關係時，重申「對話與交流」的主張。被問及去年總統大選時，他曾說最想與中國國家主席習近平共進晚餐，現在有沒有改變，總統說，他理解習主席不容易接受這個提議，但希望在對等與尊嚴的基礎，與對岸展開交流與合作，把對抗轉為對話，封鎖轉為交流。
這是賴總統上任以來，首度接受日媒專訪。他說，台灣非常希望與中國和平共存、共同繁榮，重要的是，在穩定的關係下，追求經濟發展。日經報導，中國一向將賴清德視為「台獨派」，對他抱持敵意。但在2024年台灣總統選舉期間，賴清德曾表示，自己最想共進晚餐的對象是習近平，提到想與習一邊喝自己愛的珍珠奶茶，一邊告訴他，戰爭沒有贏家。
賴總統說，台灣社會一直存有善意，舉例表示，台商投資為中國社會創造許多就業機會，帶來安定。說明台商不只透過對中國大陸的投資獲利，也對中國的經濟發展做出貢獻。
他表示，「期待中國能理解台灣人民希望過著民主、自由與有人權的生活」，呼籲中國建立彼此尊重的關係。
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