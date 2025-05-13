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阿拉斯加州長訪台爭取天然氣投資 飛機一落地中國就抗議

中央社／ 12日專電
美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）。記者陳熙文／攝影
美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）。記者陳熙文／攝影

阿拉斯加州長鄧利維3月應邀訪台，見證中油簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書。他今天對中央社證實因訪台行程遭中國抗議。鄧利維特助另指出，中國在鄧利維班機「落地那刻」（the minute we touched down）即發信表達不滿。

中油3月簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書（LOI），未來將採購阿拉斯加液化天然氣（LNG），並爭取上游投資參與權。簽署過程由鄧利維（Mike Dunleavy）及經濟部長郭智輝共同見證。

鄧利維今天在「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit）對外媒簡報後回應中央社指出，中國確實來信抗議，而他並未理會，「我們與想做生意的對象做生意」。

他的特助穆德（Corey Mulder）表示，中國並非於意向書簽署後才表達不滿，而是在他們班機一落地就來信抗議。

鄧利維另於會中回覆中國是否參與阿拉斯加天然氣計畫的提問。他表示，情況變動很快，如果美中談判涉及中國購買阿拉斯加天然氣，並簽署相關協議，「我認為沒有人會對中國購買我們的天然氣有意見」。

他指出，全球有大量私人資金正在尋找長期穩定的資源投資計畫，因此他不確定在多大程度上會討論中國資金投資阿拉斯加天然氣管線，但中方採購天然氣的討論是有可能發生的。

根據中油3月20日的新聞稿，阿拉斯加液化天然氣計畫為美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC與主要開發商Glenfarne Group, LLC（Glenfarne）合作積極推動的液化天然氣出口專案。

中油指出，這項計畫未來將成為美國LNG出口設施中距離台灣最近的LNG供應來源，無須通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）當時也在社群媒體上轉發相關訊息，並表示期待與日本、韓國、泰國及其他重要夥伴取得類似進展。

他發文表示，「把美國能源賣給我們的朋友和盟友，使世界變得更安全、更穩定，並為所有人的繁榮創造巨大的機會」。

中國抗議美國政要訪台絕不是新鮮事，美國前駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年接受專訪，提到前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）飛機落地前1分鐘，他就被中國外交部召見。

伯恩斯指出，之後中方8次在不同場合都對他表達抗議，他則表達捍衛裴洛西訪問台灣的權利。

中油 美國 阿拉斯加

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