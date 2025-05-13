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蔡英文維爾紐斯大學演說 籲堅守民主價值與團結

中央社／ 12日專電

前總統蔡英文今天在立陶宛維爾紐斯大學發表公開演說，強調台灣與立陶宛同樣曾歷經威權統治，因而更加珍惜自由與民主。她呼籲民主國家在面對威權擴張主義挑戰時，應深化合作，守護共同價值與制度。

演講現場座無虛席，除了維爾紐斯大學學生，也吸引眾多政界人士出席聆聽。包括日本駐立陶宛大使清水信介（Shimizu Shinsuke）、愛沙尼亞駐立陶宛大使泰拉斯（Kaili Terras），以及立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」（Community of Democracies）秘書長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）均到場支持，展現國際民主陣營對台灣的關注與肯定。

蔡英文發表演說指出，2024年全球有超過一半人口參與選舉，雖然帶來政權轉換的契機，也讓民主與威權之爭愈趨激烈，「歷史告訴我們，自由與民主並非理所當然，在不確定的時刻，更應堅守價值」。

她回顧立陶宛與台灣過往的威權歷史。從蘇聯統治下語言與文化遭壓制，到台灣戒嚴長達38年、台語在校園被禁，兩國人民皆未放棄追求自由信念。她特別提及1989年立陶宛人民手牽手參與「波羅的海之路」（Baltic Way）、抵抗蘇聯統治的感人場面，並表示這段歷史也激勵了台灣民眾。

蔡英文表示，儘管台灣如今是全球最民主的國家之一，但面對來自中國的網路攻擊、假訊息戰與軍事威脅，挑戰未曾減少。

她強調：「我們或許是小國，但絕不會因威脅而畏懼，不論敵人多麼強大，台灣始終與志同道合的歐洲夥伴站在一起，因為我們真誠相信，共同的價值能讓我們更加團結。」

她也提到，台灣與立陶宛在協助烏克蘭重建方面投入1000萬美元（約新台幣3億元），並在科技與新創產業領域深化合作，包括中東歐投資基金、台灣工業技術研究院與立陶宛科學研究單位的合作案。

在安全層面，蔡英文指出，民主國家必須攜手對抗假訊息與對關鍵基礎設施的攻擊，特別是海底電纜安全。她呼籲台灣與歐洲攜手分享經驗、強化嚇阻能力。

她說：「雖然民主制度不完美，但它是保障人權與自由的最佳制度。台灣將持續捍衛民主，深化與立陶宛等國的夥伴關係。」

蔡英文本次是應前立陶宛總統格里包斯凱特（DaliaGrybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）邀請拜訪立陶宛。在約15分鐘的個人演講後，蔡英文也與格里包斯凱特針對區域安全、烏克蘭援助、資訊戰、民主韌性等國際重要議題展開意見交流。

活動最後，2位前總統應主持人邀請，向在座有志成為領導人的大學生提出建議。蔡英文表示，成為領導人最重要的是擁有勇氣與毅力，在面對困難與挑戰時不放棄，並且應「在心裡為人民留下特別的位置」。格里包斯凱特則勉勵學生，無論面對任何挑戰都不要害怕，勇於承擔責任。

蔡英文結束3天立陶宛的行程，接著前往丹麥與英國，繼續卸任後的第2趟歐洲訪問之旅。

立陶宛 蔡英文 蘇聯

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