快訊

搶開幕！金豬食堂「半夜排滿人」 紙箱、毛毯全出動

他趁台幣升值換日幣、買VOO、00971、00757！網熱議匯率＋股市最佳投資法

投資阿拉斯加天然氣管線？台灣擬年購600萬噸天然氣 占其產能3成

蔡英文見證 台立簽署合作意向書援烏排雷行動

中央社／ 12日專電

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，台灣與立陶宛已展開多項合作援助烏克蘭。兩國近日在前總統蔡英文的見證下，再簽署合作意向書，由台灣捐助200萬美元，支持立陶宛主導的烏克蘭人道排雷行動「排雷能力聯盟」。

根據立陶宛國防部新聞稿，當局日前與台灣駐立陶宛代表王雪虹會晤，重點討論對烏克蘭的支持。新聞稿指出，台灣表達願意捐助200萬美元（約新台幣6076萬元）支持「排雷能力聯盟」（The DeminingCapability Coalition），雙方並簽署合作意向書。

日前訪問立陶宛的前總統蔡英文也出席簽署儀式，並對台立雙邊關係進一步深化表達欣慰。

「排雷能力聯盟」是由立陶宛發起並主導的國際合作機制，旨在透過採購設備和提供培訓協助烏克蘭國防部和軍隊進行人道和戰鬥排雷工作。

立陶宛國防部指出，排雷是確保烏克蘭平民安全、恢復經濟活動的關鍵也是最大挑戰之一。立陶宛與台灣在此領域的合作具有重大意義，「是民主社會可直接合作，為烏克蘭的安全與重建作出貢獻的具體實例」。

台灣先前已與立陶宛有多項援助烏克蘭的合作，包括協助重建因戰爭受損的學校與幼兒園。此次在排雷領域的合作，代表雙方對烏克蘭援助進一步擴展。

立陶宛國防部強調，將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，其中排雷行動為優先項目。根據新聞稿，立陶宛國防部今年計劃提供「排雷能力聯盟」3000萬歐元資金，並額外向烏克蘭提供價值3000萬歐元的掃雷設備。

國防部 烏克蘭 立陶宛

延伸閱讀

丹麥行程結束後 蔡英文下一站走訪英國

蔡英文參觀立陶宛博物館 不忘關心台灣留學生

被蔡政府砍掉的教師節大復活 成今年第一個新增國假

蔡英文9日啟程訪歐 將赴哥本哈根民主高峰會演說

相關新聞

憲訴法釋憲說明會爆兩大爭點！理由為何？「司法應遠離議事爭議」這話合理嗎

民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正條文聲請釋憲，憲法法庭昨開說明會釐清立法程序，多名大法官對「無異議通過」、「有無文字修正...

冷眼集／憲訴法釋憲說明會 大法官頻發問 反顯不懂議事

憲法法庭昨開說明會，欲釐清憲法訴訟法修正條文三讀程序有無瑕疵。昨天形同釋憲「前哨戰」，大法官對於三讀程序存有非常多「疑問...

賴執政周年／若在野定轟郭智輝下台 用人唯親黨內搖頭

賴清德總統執政將屆滿周年，內閣團隊「用人唯親」，部分首長行事風格惹議，加上「新手掌舵」，施政橫向縱向溝通不足，賴政府官員與民進黨內部雖然意識到問題嚴重性，但大多敢怒不敢言，只期待賴總統520就職周年之際，府院能深思檢討。 賴總統就任後，任命卓榮泰擔任行政院長，組成「行動創新AI內閣」，但黨內咸認，行政團隊的組成具有強烈的「賴清德意志」，包括經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、環境部長彭啓明都是標準的「賴家軍」。

【專家之眼】大多數族群都是「其餘」？

近日行政院官網以一種非常新奇的方式介紹國內族群：先明確地說了有百分之多少的原住民及外來人口，剩下的96.2%人口則屬於「...

賴總統日經專訪 籲建非紅供應鏈抗中國不公貿易

「日經亞洲」今天報導，總統賴清德今年首次接受外媒專訪時，敦促各國以「非紅」供應鏈制衡中國「不公平」貿易，並呼籲日本在局勢...

【總編開箱】大法官能決定立法院打架的輸贏嗎？

因為民進黨團將憲訴法修法提請釋憲後，憲法法庭舉行釋憲說明會，要求聲請人說明三讀程序的狀況。所以要釐清三讀狀況，關鍵在於立法院當時是處於立法院衝突的狀況，大法官需要確認聲請人有沒有「聲請資格」，也就是要確認在「三讀」當下，立委有無異議的處理，依照立院議事，三讀那個「當下」是無異議通過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。