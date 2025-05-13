【專家之眼】大多數族群都是「其餘」？

近日行政院官網以一種非常新奇的方式介紹國內族群：先明確地說了有百分之多少的原住民及外來人口，剩下的96.2%人口則屬於「其餘」族群。

通常在描述群體時，正規的作法，都是講最多數的主體，然後才介紹少數，至於「其餘」，往往是極為稀少且身分不詳的一群。我們的行政院竟然顛倒過來，還不交代這「其餘」從何而來，簡直是古今中外的創舉。

有點常識的人都知道，所謂「其餘」的96.2%，主要為200多年前移民自中國大陸的漢人，以閩南人最多，其次是客家人，還有1949年來自大陸各省的同胞。行政院表示，因為其他族群人數無法分類統計，所以寫「其餘」。然而，日本殖民統治時期，戶籍謄本都有記載屬於「福建」或「廣東」籍，就算現在很難統計，分類總可以吧？

行政院另一個解釋，是漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權。也許主事者係基於對原住民的原罪思想，認為台灣幾百年來一直被漢文化宰制，漢人長期欺壓原住民，霸占他們的土地，掠奪他們的資源，使他們邊緣化。所以最佳的懺悔之道，就是提高原住民的能見度，把他們放在族群的首位。至於漢人，就把它最小化到可忽略的程度，甚至乾脆像行政院官網那樣，變成無名之輩，謙卑、謙卑、再謙卑。

不過，表面上的榮耀，如果與實質上的利益不相襯，反而顯得諷刺。蔡政府時期，總統府前廣場經常見到原住民族紮營，抗議民進黨未信守承諾，還地給他們。假如畫了大餅給原住民，卻讓人家希望落空，那麼給再多的光環也無濟於事。

其次，也可能是為了掩蓋自己的心虛，怕別人覺得自己瞧不起弱勢族群，才要把弱勢的名稱最大化。如此違反常理與客觀事實的做法，到底有助於消除歧視，還是會挑起族群之間的矛盾，激起更嚴重的族群衝突？頗值得深思。

無論如何，從賴政府上任以來的作為判斷，人口的「其餘」論，與其說是為了消除歧視，不如說是去中國化的走火入魔之作。猶記得去年教育部將「閩南語」予以「正名」為「台灣台語」，就是為了閃避「閩南」二字，切斷這個語言與中國大陸的連繫。既然如此，那麼在描述族群時，就再也不能用「閩南」了。但若比照語言的「正名」，說全國有大約80%的「台灣人」，豈不是比歧視更嚴重？

早在扁政府時期，「中國」就成了禁忌。有人為了避免混淆政治中國，改以「漢文化」統稱台灣文化的基底，沒想到現在連「漢」都成了忌諱。為了閃避「漢」，有96%的居民得說自己是「其餘」人，亦即所謂「他者」，未免太荒唐。

如果凸顯弱勢族群，不過是一種政治操作，那就等於在利用他們，而非基於對弱勢族群的尊重。若真有誠意消除歧視，何不乾脆說大家都是台灣人，別分什麼族群？否則，客觀呈現事實，除非自己心裡有鬼，又哪來的什麼歧視？