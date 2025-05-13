賴總統日經專訪 籲建非紅供應鏈抗中國不公貿易

「日經亞洲」今天報導，總統賴清德今年首次接受外媒專訪時，敦促各國以「非紅」供應鏈制衡中國「不公平」貿易，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色。

賴總統就職即將滿一年，他在總統府接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪。

日經亞洲報導指出，美國總統川普的關稅政策對世界各國政府帶來壓力，台灣也不例外。然而對賴總統來說，其中存在一個基本的價值觀問題，答案就是專注於建立民主國家供應鏈。

賴總統表示，過去幾十年，美國為首、西方世界主導的自由經濟，為台灣和其他地方帶來經濟繁榮及政治穩定，但並非所有國家都是這個體系的「模範生」。

賴總統提到，現在最大的危機是中國利用自由貿易體系從事抄襲和偽造、侵犯智慧財產權，甚至提供巨額政府補貼，以助低價商品傾銷全球。

他說道：「如果無法解決這種不公平貿易，我們數十年來辛苦建立的穩定社會和經濟繁榮，以及我們追求的一些價值觀都可能被摧毀。因此，我認為值得觀察美國近期有意解決不公平貿易，並在必要時提供協助。」

賴總統表示，他的政府因此希望利用台灣在生產和製造方面的優勢連結民主社會，建立不包括中國的全球半導體非紅供應鏈，「這會確保未來世界進一步繁榮與發展，自由貿易能繼續發揮作用，不受傾銷影響」。

此外，賴總統堅定指出：「台灣情況與其他國家不同，因為我們面臨來自中國的直接威脅。中國併吞台灣的野心從未動搖。如今，中國的政治、軍事脅迫以及內部『統戰』滲透日益嚴重。」

他堅稱台灣「必須展現嚇阻力量，防止中國做出錯誤判斷」，同時承諾「只要有對等尊嚴，台灣願與中國進行交流合作，謀求兩岸和平共榮」。

報導提到，許多台灣人民認為強化安全以抵禦中國，攸關於台灣的存亡。

賴總統指出，他已提出17項策略因應來自中國的5大國安及統戰威脅。

這5大威脅分別是中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅。

賴總統的因應措施之一是推動恢復軍事審判，要犯下軍事罪行的現役軍人接受這類審判。他說道：「這表達台灣政府因應中國統戰滲透和顛覆的決心。」

儘管中國試圖從外交層面孤立台灣，台灣與亞洲國家的非正式關係仍持續扎根。

賴總統在2022年擔任副總統時曾以私人身分訪問日本，參加前日本首相安倍晉三的喪禮。

賴總統表示，「日本是強大的國家。我真誠希望日本能夠在國際格局的變化當中發揮領導作用」，他相信印太地區的其他國家也願意做出因應。

他敦促日本與台灣達成雙邊貿易協議，並繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

賴總統在專訪中談到，美國擬對台灣商品課徵關稅對於依賴出口的台灣而言是「重大挑戰」，但他強調，台灣不會對抗華府，而是尋求透過談判來降低關稅，例如矢言擴大對美國的投資、削減貿易壁壘、打擊「洗產地」等作為。

賴總統說道：「我們的目標是從零關稅提議開始談判，並尋求與美國建立雙邊貿易協定。」

賴總統認為，川普的對等關稅措施目標是加強財政永續性、減輕美國人民的稅務負擔、增強產業實力、把美國定位為人工智慧全球中心，且最終促進世界和平。

賴總統還說，美國也感受到中國威脅，需要再次發展工業以保持競爭力。他強調，台灣的科技實力和投資可以幫助華府實現其人工智慧目標，「這將同時促進台灣產業的升級轉型，有助台灣產業進一步融入美國經濟結構，確保台灣的長期發展」。

同樣地，賴總統提到，台灣致力跟日本、美國和荷蘭等全球夥伴合作，以推行他的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

賴總統指出：「日本有材料、設備和技術，美國有積體電路設計和行銷，台灣有生產和製造，荷蘭在設備方面很傑出。」

儘管賴總統尋求加強台灣和其他民主國家抗衡北京當局的能力，但他談到，自己仍然願意與中國建立不同的未來。

賴總統表示：「我們沒有放棄這樣的想法，只要對等、尊嚴、交流和合作，選擇對話而非對抗、選擇交流而不是圍堵的善意就會一直存在。」