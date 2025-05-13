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冷眼集／憲訴法釋憲說明會 大法官頻發問 反顯不懂議事

聯合報／ 本報記者林孟潔王宏舜林河名
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，今先開說明會釐清立法程序，審判長謝銘洋（中）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，今先開說明會釐清立法程序，審判長謝銘洋（中）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影

憲法法庭昨開說明會，欲釐清憲法訴訟法修正條文三讀程序有無瑕疵。昨天形同釋憲「前哨戰」，大法官對於三讀程序存有非常多「疑問」，頻頻提問，看似「助攻」聲請釋憲的民進黨立法院黨團，但會不會反而自曝對議事的狀況外？

憲法法庭尚未受理觸及憲訴法修正條文是否違憲，而優先處理立法程序，原訂兩小時的說明會，因大法官們提問踴躍，延長至三小時、下午五時才結束，除審判長謝銘洋、大法官陳忠五未提問之外，其餘六名大法官均有發問。

昨天交鋒焦點圍繞「無異議認可」，包括大法官尤伯祥問及立法院長韓國瑜當時詢問「有無文字修正」後，幾乎沒有停頓地宣布沒有文字修正而通過，如此能說二讀反對議案的立委行使投票權嗎？又議案通過後，人民如何問責？

大法官呂太郎也舉例甲向乙詢問「你有兩百萬可以借我嗎」，乙均不作聲，甲可以當成乙同意借兩百萬嗎？但隨即被全場唯一專家學者、立法院法制局前局長羅傳賢反駁，指立法權與此不同，立法權運作靠的是互動、慣例。

大法官對議事的發問踴躍，反而曝露對於國會議事實務的認知不足，甚至印證黃國昌所說，大法官辦一個「凸顯自己搞不懂狀況」的說明會，不知道意義何在，或是有何政治上的考量，令人不解。

民進黨立委吳思瑤則將憲訴法修法過程比喻成「性侵案」，表示民進黨團反對五個多月，不能因「敲槌通過的一秒」沒有反對，就代表黨團無異議。言論一出，令人詫異，但呂太郎也隨即回應「這和性侵案無關」。

在法庭上，各當事人多半就自己有利的部分陳述，這本無可厚非，但聰明的法官不能只聽一面之詞。例如，宣稱「反對五個多月」，若仔細探知，這五個多月不乏「為反對而反對」，甚至不願理性討論，如此稱得上「一再表示反對」嗎？

昨天說明會氣氛尚稱平和，卻因羅傳賢舉立院前院長王金平與蘇嘉全處理議事的差異，讓外界讀出「民進黨正是今日議事爭議的始作俑者」的味道，引發民進黨團總召柯建銘極大不滿。

這股濃烈的火藥味，也讓司法與政治更加糾結不清。

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