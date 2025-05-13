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憲訴法釋憲說明會 黃國昌批大法官護綠 吳思瑤反嗆「別鬥臭司法」

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導

民進黨立法院黨團針對憲法訴訟法修正條文聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭昨天召開說明會，朝野從庭內戰到庭外。民眾黨團總召黃國昌稱，民進黨團當初並未表達異議，就連聲請釋憲的資格都沒有，沒想到大法官呵護備至，兩者裡應外合，非常巧妙。

民進黨團幹事長吳思瑤反批，民進黨團全力配合憲法法庭並做出真實陳述，奉勸藍白「只要不違憲，就不怕釋憲」，任何人面對憲法都要低頭，不要站在憲法的對立面，也不要急切地在憲法法庭說明會前鬥臭司法，對大法官做出不敬言論。

下午說明會登場之前，國民黨團、民眾黨團先在上午舉行記者會。黃國昌表示，針對憲法訴訟法的立法程序，憲法法庭召開說明會非常荒謬；根據大法官提出的問題爭點，就是劍指三讀程序的合法性，問題在於聲請釋憲的民進黨團，當初根本沒有表達反對或異議，如果用法律的專業術語來講，「連聲請的資格都沒有」，沒想到大法官非常體貼，為了挽救聲請人不適格，竟主動提出問題爭點。

「大法官急什麼？」國民黨立委翁曉玲批評，憲法法庭只有八名大法官，未達評議判決門檻就召開說明會，難道是不甘寂寞、需要鎂光燈？「大法官是太上皇？管得真寬真廣。」

針對民進黨團總召柯建銘嗆聲藍白「毀憲亂政、沒資格辯論」，國民黨立委吳宗憲反嗆，柯建銘不會當對手，但是懂得貼標籤，長期以來都是扣帽子，藍白「到底毀哪條憲法？」

吳思瑤 憲法法庭 黃國昌

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