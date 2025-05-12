美方主動邀約 蔡英文在立陶宛與美國議員交流

中央社／ 維爾紐斯12日專電

前總統蔡英文訪問立陶宛行程接近尾聲，12日上午於首都維爾紐斯與美國眾議院議員會晤，針對國際情勢進行交流，也相互表達期盼台美關係持續深化。

根據蔡英文辦公室新聞稿，美國眾議院5位跨黨派議員近日訪問立陶宛，行程間得知蔡英文也正在立陶宛維爾紐斯，主動聯絡表達希望藉此難得機會與蔡英文會面。

雙方於12日上午會面，進行約30分鐘的交流，對近期國際情勢的觀察進行廣泛意見交換，並也表達期盼台美持續緊密合作、深化夥伴關係。

與會議員有眾議院撥款委員會凱福特（Ken Calvert，又譯克維特）及麥卡倫（Betty McCollum）、凱斯（Ed Case）、艾爾濟（Jake Ellzey），以及眾議院運輸與基礎建設委員會議員饒澤（David Rouzer）。

台美關係 蔡英文 議員

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