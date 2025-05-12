面對威權擴張 蔡英文：民主國家團結合作應對

前總統蔡英文訪問立陶宛，於當地時間12日在維爾紐斯（Vilnius）大學演說，她以台灣和立陶宛都經歷過威權統治的壓力為例，如今作為民主國家，同樣面對來自威權擴張的挑戰，她呼籲，民主國家必須團結合作應對。

蔡英文表示，台灣致力於為民主國家打造更安全的未來，並願意發揮台灣在關鍵技術與先進製造的優勢，做出實質貢獻。

蔡英文指出，「我們願意挺身捍衛民主，因為我們深知，儘管民主不完美，它仍是最能保護我們自由與人權、讓每個人發聲的制度。」

蔡英文表示，當全球焦點轉向重新平衡貿易關係及強化國防，威權國家也越來越緊密地聯合起來，積極推動「擴張主義」，一切看似混亂，但歷史告訴我們，當前的自由與民主社會並非理所當然，在這種不確定的時刻，更要堅守價值。

蔡英文舉例，立陶宛在蘇聯統治時，有任何的政治異議都可能面臨監禁和打壓；台灣人民也曾面臨長達38年的戒嚴，異議者被關進政治監獄，台語在學校被禁，民主看似遙不可及；即便如此，立陶宛和台灣人民都沒有放棄對民主的追求，最終獲得回報。

蔡英文表示，時至今日，對民主的威脅仍未消失，無論是選舉干預、假訊息攻勢、軍事恫嚇，甚至戰爭；最明顯的例子，就是俄羅斯入侵烏克蘭，對歐洲來說，這場戰爭是一記警鐘，提醒大家威權國家的危險，也讓台灣更堅定要保護民主與國家安全的決心。

蔡英文指出，從這種全面入侵的狀態以後，民主國家越來越能感受到主權的侵犯；台灣面臨歷來最多的網路攻擊、持續的假訊息傳播，以及大規模圍繞本島的軍事演習；和波羅的海夥伴一樣，維繫台灣對外連結的關鍵海底電纜也曾多次被破壞。

蔡英文表示，台灣或許是小國，但絕不會因威脅而畏懼，不論敵人多麼強大，台灣始終與志同道合的歐洲夥伴站在一起；她細數台灣與立陶宛的夥伴關係，並指出，台灣與立陶宛應該在這些合作基礎上，進一步強化安全合作。面對假訊息與操縱行動，這些都是試圖侵蝕對民主制度信任、破壞社會穩定的手段，民主國家必須共同研發更有效的應對策略。

蔡英文表示，台灣、北約與歐盟都已採取措施保護全球資訊網路，隨著對基礎設施的攻擊加劇，民主陣營的應對方式也必須持續進化；台灣與歐洲朋友應攜手合作，分享最佳的做法，確保有效應對與嚇阻這類干擾。