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藍白拚修法讓核電延役 范雲批「四反」：人民該罷就罷

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供

民進黨立委范雲今天出席「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，她指出，藍白未經實質協商，即將核電延役草案逕送院會表決，是「假協商、真放水」，此舉是「反族群正義、反民主、反國安、反智」的「四反」行為，明天若強硬表決，只有人民可以教訓、該罷就罷。

核三廠2號機本周末正式停機，台灣正式邁入非核家園，藍白立院黨團搶在除役前拚「核管法」修法，想讓核三廠延役，立法院教育文化委員會今天進行黨團協商，最終朝野無法達成共識，召委葛如鈞宣布草案送院會處理，修正草案最快明天力拚三讀。

全國廢核行動平台今天晚間舉辦「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，范雲致詞時批評藍白有「四反」行為，首先是「反族群正義」。過去她質詢核安會主委，為何核廢料遲遲無法遷出蘭嶼？對方表示目前低階核廢料的最終處置設施場址須經當地居民公投同意，但包括花蓮、金門等地，根本拒絕舉辦公投。而曾任花蓮縣長的立委傅崐萁，就曾說過「希望不要亂倒核廢料，否則將率原住民北上『出草』。」如今不解決核廢料，卻要強推核電延役，怎麼對得起蘭嶼人嗎？

其次是「反民主」。范雲指出，此次委員會完全未進行實質審查，藍白明天院會拿哪一版本來表決也毫無所悉。高屏首長及屏東、高雄，連台南選出的立委都反對，若連核廢料放置都需地方公投，那核電延役為何不用經過地方同意（local consent）？藍白的行為，既傷害「國會民主」，也傷害「基層民主」。

第三是反國安。范雲接著說到，從俄烏戰爭的經驗來看，核電廠非常容易成為對方攻擊的目標，因此藍白急著讓核電廠延役，根本是罔顧國家安全，「反國安」。

最後，范雲指出藍白更是「反智」。民眾黨立委曾在委員會中表示「（芬蘭）全世界都能處理核廢料，臺灣不行嗎？」她強調，全世界只有一個國家芬蘭「即將」設置高階核廢料處置場，在無地震情況下，還花了五十年才與在地民眾取得共識。臺灣在地質條件遠遠不及，更遑論缺乏基層民主支持。因此她認為藍白根本是「反智」的政黨，因為他們對核安議題根本沒有能力了解、拒絕了解、也懶得了解，所以完全不進行實質條文討論。

范雲呼籲，這不是民進黨一黨的議題，這是台灣公民社會30年積累的努力。若藍白明日在院會以多數強行表決，踐踏臺灣民主和人民智商，希望大家「要罷就罷」只有人民才能讓他們付出代價。

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