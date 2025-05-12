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蔡英文本周將應邀訪問倫敦 英國政府強調尊重國會決定

中央社／ 台北12日綜合外電報導
正出訪歐洲的前總統蔡英文應英國國會議員邀請，本週將前往英國訪問，與當地政學界交流互動。聯合報資料照片
正出訪歐洲的前總統蔡英文應英國國會議員邀請，本週將前往英國訪問，與當地政學界交流互動。聯合報資料照片

正出訪歐洲的前總統蔡英文英國國會議員邀請，本週將前往英國訪問，與當地政學界交流互動。儘管英國政府正試圖改善與中國的關係，當局仍發布聲明強調尊重國會獨立自主。

路透社報導，英國外交部透過聲明表示，「英國對台長期立場並未改變」，而且「國會完全獨立於政府，國會議員可邀請任何他們想邀請的人來英國」。

按照慣例，蔡英文訪問倫敦的行程不會包含與政府部會首長或官員間的官方交流。

中國外交部未立即回應置評請求。

蔡英文原定去年10月造訪倫敦，但與英國外交大臣拉米（David Lammy）出訪北京撞期，當時英國正試圖修復與中國的緊張關係，蔡英文最終未成行。

蔡英文去年訪問捷克、法國、比利時及加拿大時，也曾引起北京譴責，中國當局一再將她斥為「分離主義者」。

台灣雖然與英國沒有正式外交關係，但視英國為重要民主夥伴。隨著北京逐漸加強軍事威脅，以迫使台灣接受中方對台擁有主權的主張，台英兩國間的政經交流卻日益增多。

台灣與英國在2023年簽署「深化貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership Arrangement），且英國是協助台灣打造本土潛艦的國家之一，在蔡英文推動台灣強化國防以對抗中國威脅的舉措中，這項計畫是重要一環。

北京 外交部 英國 蔡英文 關係

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