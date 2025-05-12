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「國土保安用地」課稅爭議 內政部將訂一致性查估原則

中央社／ 台北12日電

監察院說，地方政府對「國土保安用地」地價區段劃分、查估評定及課稅審認標準不一，促請內政部檢討改進。內政部說，近期將召開會議研訂一致性查估作業原則，以利縣市政府辦理地價查估作業時參考，同時維護民眾權益。

監察院今天說，地方政府對「國土保安用地」地價區段劃分、查估評定及課稅審認標準不一，造成一國多制亂象，還有同開發計畫內「國土保安用地」因屬不同縣市轄區，公告地價卻相差4.75倍，因此促請內政部與財政部檢討改進。

內政部晚間發布新聞稿表示，非都市土地住宅社區開發案的國土保安用地，因個案開發期程、使用現況等情形差異，導致各縣市政府實務上對地價區段劃設與查估作法不同。

內政部表示，國土保安用地的地價查估作業，是由縣市政府依據地價調查估計規則辦理。為解決實務作業標準不一情形，內政部去年12月已先邀集專家學者及縣市政府討論獲得初步共識，將按住宅社區開發計畫許可國土保安用地的使用類別及性質，並參酌實際使用現況等因素來劃設地價區段。

內政部說，例如屬於應維持原始地形地貌不可開發使用者，原則上將與建築用地分別劃設為不同地價區段較合理，內政部後續將依研商共識召開會議，訂定查估作業原則。

使用者 內政部 監察院

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