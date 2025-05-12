核電延役修法明立院表決 反核團體今晚立院前集結抗議

全國廢核行動平台表示，國民黨與民眾黨意圖強行推動「核子反應器設施管制法」第6條修法，形同為老舊核電延役解套、為核電重啟大開後門。立法院預計將於5月13日表決該法案，公民團體今晚於立院外集結抗議，高喊反對核電重啟，拒絕草率修法。

民進黨立法委員張雅琳指出，「核子反應器設施管制法」是攸關台灣是否能安全延役核電廠的重要法案，然而這次修法看到的是國民黨與民眾黨聯手，草率將草案送出委員會，完全漠視民進黨立委所提出的針對核安與核廢料的實質討論。

地球公民基金會議題部專員林冠伶指出，目前核電占全台發電比率僅4.7%，核電從原料開採到廢棄處理，對原住民族及地方社區造成長期犧牲與環境風險。根據美國Lazard發布的平均化發電成本（LCOE）報告，自2013年起，核電成本已高於太陽能，2024年最新資料更顯示，每度核電成本為太陽能的近3倍。台灣應堅守民主與能源正義的價值，拒絕危險、昂貴又不義的核能。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，國會過半的藍白意圖復辟核電，但藍白提出多個版本卻自相矛盾，在3月與4月兩次委員會審查，只留下「保留，送院會處理」8字結論，顯示他們對條文內容本身都無法形成共識。現在卻意圖在5月13日院會強行表決，這樣的修法充滿黑箱疑雲。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，台灣的核電廠一旦發生災變，核一、核二30公里範圍內分別有410萬與580萬人，核三也有6萬人，根本無法有效疏散。而核廢料儲存本身亦是重大風險，特別是在台灣這樣地質活躍、人口密集、缺乏永久儲存條件的環境中。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜指出，堅決反對老舊核電廠延役與威權時代錯誤能源政策的復辟，一旦發生核災，花再多錢也無法還原家園，核廢料幾十年來依然原地堆放，完全無處可去，各地都抗拒設置核廢場，證明台灣根本沒有處理核廢的能力。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉批評，部分修法版本竟然主張核電延役可以不需安全審查，以及任何時候都能申請，這種鬆綁方式簡直是為了延役而延役，呼籲朝野政黨回歸程序正義，尊重科學與專業，聽取人民的聲音。

台灣人權促進會秘書長余宜家指出，台灣的核電體制本就源於戒嚴時代，是在沒有徵詢在地民眾、欠缺民主、忽視人權的條件下興建，如今藍白兩黨仍延續相同粗暴手段，令人無法接受，呼籲藍白兩黨立即懸崖勒馬，停止這場能源、民主與世代正義的全面倒退。

綠色和平專案經理古偉牧指出，台灣正在邁向非核家園的重要關鍵時刻，任何試圖開倒車的修法行動，都是對違反民主程序、對世代正義的漠視。