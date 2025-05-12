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【重磅快評】全台九成變成「其餘人口」 民進黨的走火入魔

聯合報／ 主筆室
行政院官網的國情介紹，將設有戶籍的最大族群由漢人改為「其餘人口」，引發質疑。行政院解釋，是為促進族群平權配合進行調整，並無其他政治考量。（圖／行政院官網）
行政院官網的國情介紹，將設有戶籍的最大族群由漢人改為「其餘人口」，引發質疑。行政院解釋，是為促進族群平權配合進行調整，並無其他政治考量。（圖／行政院官網）

行政院官網國情簡介裡近日悄悄將台灣逾96%的「漢人」族群，改稱為「其餘人口」。官方解釋是配合監察委員鴻義章的建議，旨在消除「漢番兩大族群壁壘分明」的描述，促進族群平權，並非出於政治考量。別說相信這話的人有多少，若為促進族群平權，結果是搞到9成以上的人都變成「其餘人」，難怪網路要嘲諷，下一步恐從其餘人變成「多餘人」。

儘管行政院強調無政治考量，但恰逢台灣內部政治氛圍高度敏感，難免讓外界認為政院此舉更偏向是「認知作戰」，嫌「去中化」還不夠，要進一步「去漢化」。

國情簡介作為政府對外展示台灣基本人口結構的重要文件，應當清楚呈現族群比率與組成。將96%的漢人族群統稱為「其餘人口」，使外界難以了解台灣的真實族群結構，降低資訊的透明度與準確性，對國際社會及國內民眾認識台灣造成困擾。

官方解釋指漢人內部無法細分族群身分登記，故改用「其餘人口」。然而，這種做法忽視了漢人內部閩南、客家及其他族群的文化差異與歷史背景，也未能反映族群融合與認同演變的複雜性，反而以行政便利為由，簡化族群分類，導致族群議題被過度簡化。

行政院此番調整雖以促進族群平權為名，卻在實務操作與社會效果上存在爭議。族群認同是台灣多元社會的重要基石，政府應在尊重歷史與文化多樣性的前提下，謹慎處理族群分類與表述，避免因政治考量或行政簡化而損害族群尊嚴與社會和諧。

而從教育課綱的中國史淡化、地圖上「中國」字樣的消退、再到外交場合中對「漢文化」的迴避，如今連人口分類中「漢人」二字也遭除名，這一連串操作恐非巧合，而是一場經過縝密設計的去漢化運動。它以多元之名，行文化排除之實。

「去中化」本質上是一場對國族認同的重組，目的在淡化與中國的文化連結。但如今，這條路走到更深一層的「去漢化」，不只是去掉「中國」，連「漢」的存在也要變得隱形。在這種語境裡，「漢人」從主體位置被推落，成為政策文本中的匿名「其餘」。

民眾不得不問：為何占台灣九成以上的人口，反而失去明確稱謂？它的本質，不是多元，而是排除；不是尊重差異，而是消解主體。

且「漢人」這個詞，不只是一種族群分類，它是歷史的印記，是文化、血緣、語言習俗與社會構成的集合體。將漢人統統改稱「其餘」，等同於將主體變成模糊的背景。

國家一旦能決定誰可以被命名、誰不該被說出，那麼它便擁有了對歷史與記憶的主控權。「其餘」的使用，是權力的一種再分配，意即讓你存在，卻不讓你有名字。

行政院若真是像它再三強調的尊重多元，應讓每個群體都有清楚的命名與定位，而不是將九成人口打成一團難以辨識的「其餘」。

去中化 權力 習俗 行政院 語言

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