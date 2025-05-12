民進黨指藍白親中毀台刪國防 民眾黨團嗆可恥胡言亂語

民眾黨立法院黨團今天表示，民進黨立法院黨團提出國安十法，其中除了兩岸條例遭到暫緩列案，其餘法案皆排入委員會審查，執政黨立委的提案順暢無阻，況且在各該委員會都有召委，一年半以來卻未見排審相關法案，顯見只想炒作國安議題，欺騙人民賺取政治紅利。

民進黨發言人吳崢、韓瑩上午舉行召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防」記者會，細數在野黨強推毀憲亂政惡法，並且阻擋強化國安相關法案377次，而針對本周即將審查4100億元特別條例，呼籲藍白切莫刪除強化國土安全韌性1500億元預算，否則將會激起人民更大的怒火。

民眾黨立法院黨團晚間發布新聞稿表示，民進黨兩位發言人胡言亂語、不知所云，民進黨團提出國安十法，除了兩岸人民關係條例，涉及立委赴中須經行政部門審查同意，由於違反憲法權力分立原則暫緩列案，其餘法案全數皆有排入議程，民進黨立委提案可謂順暢無阻。

民眾黨團質疑，民進黨團在各委員會都有黨籍召委，執政黨立委本身就有排案權，過去一年半卻未見排審相關法案，「顯然民進黨的『抗中保台』根本是喊爽的、喊假的」，民進黨與其黨籍立委心中沒有國家，只想炒作國安議題欺騙人民、獲取政黨紅利，實在可恥。

民眾黨團指出，行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」版本，更是假借國家經濟重大變故、重大災變之名行掏空國庫之實，例如其中編列1500億元預算，加強台灣海域24浬偵查防制「洗產地」，多次被質疑防治走私卻還硬扯「防制洗產地」，政策方向完全錯誤，簡直把人民血汗錢丟到海裡。

民眾黨團質疑，民進黨發言人口中重要的國防預算「增設海岸巡防及其他包括無人載具」，早已在公務預算中編列何須重複編列，民進黨政府完全說不出所以然，整天只想獅子大開口要錢，賴政府經不起檢視就亂貼標籤，扭曲醜化在野黨依法監督預算的職責，民進黨假愛國真掏空，上上下下鬼話連篇，難怪府院黨全是共諜。