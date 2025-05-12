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吳欣岱見李彥秀街頭宣講批執法雙標 他秀公文反擊「烏龍王」
國民黨立委李彥秀今與黨主席朱立倫站上街頭宣講，台灣基進北市黨部主委吳欣岱批「一樣行動，警方雙標執法。」國民黨青年團前副總團長何元楷今在臉書出申請路權公文回擊，強調活動依法申請路權，批吳欣岱是烏龍王。
吳欣岱今天在臉書表示，4月22日，她和幾位港湖居民站在內湖街頭和平地宣講、呼籲大家關心政治、行使公民權。結果被警方舉牌驅離；但今天李彥秀帶著國民黨黨主席、議員、里長，現場使用更大聲的音響、更高的舉牌、人數眾多，卻沒有任何警方出面。
何元楷也在臉書反擊，表示指李彥秀沒有申請路權是刻意造謠、惡意抹黑？還是吳欣岱被不知名的消息給雷到？相關公文白紙黑字都有，結果吳欣岱不知道哪來的消息，左打蔣萬安，右打李彥秀。不只是對市府和基層員警不公平，也是對依法依規的李彥秀是種極大的不尊重。
何說，今天李彥秀申請的路權包括北市內湖區內湖路1段、港墘路口東南角一內湖路1段、港墘路口東北角一內湖路1段、港墘路口西北角一內湖路1段、港墘路口西南角-內湖路1段、港墘路口東南角。很明顯吳欣岱搞不清楚狀況，過去自己違法沒有申請路權引爭議，現在就要把別人抹成跟他自己一樣。
何元楷再批，指過去吳欣岱就曾拿李彥秀在國會拍的照片，烏龍爆料說那是李彥秀在美國拍的照片，結果害一堆人上錯車，至今吳都沒有為她烏龍爆料道歉，現在又鬧出一個烏龍爆料，「烏龍王」這名號非吳欣岱莫屬。
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