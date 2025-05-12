曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

剴剴案13日將宣判，民進黨立委林月琴遭爆剴剴案發生時，擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導。新北市議員江怡臻今揭露，林月琴近年光擔任新北市的外聘督導、講師及委員，鐘點費用累計就破百萬。新北市社會局長李美珍證實確有相關情形。

江怡臻今在議會質詢時指出，林月琴近年擔任各縣市的外聘督導、講師以及委員次數頻繁，時數也非常多，光是在新北市的部分，這些年各種鐘點、出席費就破百萬，依每小時或每場次出席費1600至2500元計算，費用累計加起來恐破百萬元，還只是新北市。

江怡臻問外聘督導的責任及主要工作內容為何？李美珍回應，主要是個案督導、工作技巧協助、訪視紀錄檢視，也會看他們議題需求，比如管理層面或要求外聘督導指導。

江怡臻說，據雙北社會局的說法，外部督導功能包括檢視訪員紀錄與確認保護案件處理情形，且她這麼頻繁、領幾百小時、破百萬時數的講師督導費，卻稱外聘督導工作是根據機構需求「被動協助」，不涉及機構內部營運跟管理事務，雙北局長回答其實就打臉林的說法。

江怡臻表示，林月琴失職沒有盡到督導責任，民進黨團總召柯建銘還要林月琴「破涕為笑」，民進黨團幹事長吳思瑤為她抱屈，是諷刺又令人氣憤。新北市副市長劉和然回應，希望不論是哪個角色上，大家一起努力把孩子照顧好，注意孩子的安全。