意有所指？蔣萬安談城市韌性：不要雙重標準、打壓異己

台北市長蔣萬安在亞太堅韌基研究基金會（CAPRI）第三屆國際論壇演說表示，台北市為強化韌性做的諸多準備，包含應對地震、網路攻擊和戰時準備；他也提到，台北市的精神是民主，他會致力捍衛市民自由，包含言論與信仰自由，當面臨不同意見時，希望大家不要雙重標準、也不要打壓異己，讓民主和人民自己來決定。

雖未提到大罷免等時下議題，蔣萬安一席話是否意有所指，仍耐人尋味。

蔣萬安以英文發表演說，從城市韌性出發，他提到北市在應對地震和極端氣候所做的準備，包含將投資30億元打造敦北地下大排，提升城市雨水貯留量，下月也將推出災害因應的雲端系統，即時搜集資訊和預報。

蔣萬安也提到，台北市的年度演練加入飛彈攻擊的設想，更與中央政府合作，已經舉行四次的桌上演練；此外，台北市政府的遭遇網路攻擊未遂次數每年超過2000萬次，北市府大力投資，盼強化IT系統安全。

話鋒一轉，蔣萬安表示，台北市是以人為本的城市，正如同他去年在美國哈佛大學甘迺迪學院的演說，他認為台北就像是火鍋，可以容納不同的火鍋料與特質，台北市曾經被三個不同政黨的民選市長所治理，遊行示威的次數遠高於全台其他城市，這是民主力量的展現，不是混亂。

蔣萬安表示，台北精神就是民主，兼具多元、包容與韌性；他也相信，民主在於異中求同，一起向前邁進；無論面臨的環境如何，他的任務是讓台北維持多元開放且充滿包容性，不論民眾的背景、性別、年紀或文化。

蔣萬安表示，像煮火鍋料一樣，「我們不相互競爭而是共融」，和諧也反映在政局韌性，他會致力捍衛市民的言論和信仰等自由，不會讓台北成為一個只能容納單一意見的城市；當面臨不同意見時，希望大家都能用相同標準看待，不要雙重標準，不會打壓異己，「讓民主和人民自己來決定。」