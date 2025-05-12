亞堅會國際論壇 聚焦美中貿易衝擊
本年度2025亞堅會國際論壇聚焦在亞太地區韌性相關議題，包括美中競爭、日益激烈的貿易戰、公共衛生風險以及氣候危機。
開幕主題演講者為英國王家國際事務研究所（Chatham House）傑出研究員，前所長兼執行長 (2007–2022) Robin Niblett，就時下世界矚目的美中新冷戰進行演講。亞太企業界領袖，包括台灣富邦集團董事長蔡明忠、新加坡淡馬錫控股主席林文興，以及日本三得利控股會長新浪剛史等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。除此之外，台北市長蔣萬安、衛福部政次林靜儀、外交部政次陳明祺、玉山學者暨美中關係權威何漢理Harry Harding、印度頂級智庫觀察家基金會主席Sunjoy Joshi、前日本安倍內閣經濟顧問暨高盛首席日本策略師Kathy Matsui、美國前國安副助理Mara Rudman、中研院院士暨航太專家史維、亞洲企業領袖協會執行長鮑杏婷、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等各領域之專家學者，也將齊聚台北，共同激盪具前瞻性的觀點。
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