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亞堅會國際論壇 聚焦美中貿易衝擊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
2025亞堅會國際論壇。亞太企業界領袖，包括台灣富邦集團董事長蔡明忠、新加坡淡馬錫控股主席林文興，以及日本三得利控股會長新浪剛史等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。記者林俊良／攝影
2025亞堅會國際論壇。亞太企業界領袖，包括台灣富邦集團董事長蔡明忠、新加坡淡馬錫控股主席林文興，以及日本三得利控股會長新浪剛史等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。記者林俊良／攝影

本年度2025亞堅會國際論壇聚焦在亞太地區韌性相關議題，包括美中競爭、日益激烈的貿易戰、公共衛生風險以及氣候危機。

開幕主題演講者為英國王家國際事務研究所（Chatham House）傑出研究員，前所長兼執行長 (2007–2022) Robin Niblett，就時下世界矚目的美中新冷戰進行演講。亞太企業界領袖，包括台灣富邦集團董事長蔡明忠、新加坡淡馬錫控股主席林文興，以及日本三得利控股會長新浪剛史等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。除此之外，台北市長蔣萬安、衛福部政次林靜儀、外交部政次陳明祺、玉山學者暨美中關係權威何漢理Harry Harding、印度頂級智庫觀察家基金會主席Sunjoy Joshi、前日本安倍內閣經濟顧問暨高盛首席日本策略師Kathy Matsui、美國前國安副助理Mara Rudman、中研院院士暨航太專家史維、亞洲企業領袖協會執行長鮑杏婷、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等各領域之專家學者，也將齊聚台北，共同激盪具前瞻性的觀點。

2025亞堅會國際論壇。亞太企業界領袖，包括日本三得利控股會長新浪剛史（右起）、台灣富邦集團董事長蔡明忠及新加坡淡馬錫控股主席林文興等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。記者林俊良／攝影
2025亞堅會國際論壇。亞太企業界領袖，包括日本三得利控股會長新浪剛史（右起）、台灣富邦集團董事長蔡明忠及新加坡淡馬錫控股主席林文興等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。記者林俊良／攝影
本年度2025亞堅會國際論壇聚焦在亞太地區韌性相關議題，包括美中競爭、日益激烈的貿易戰、公共衛生風險以及氣候危機。記者林俊良／攝影
本年度2025亞堅會國際論壇聚焦在亞太地區韌性相關議題，包括美中競爭、日益激烈的貿易戰、公共衛生風險以及氣候危機。記者林俊良／攝影
2025亞堅會國際論壇。亞太企業界領袖，包括台灣富邦集團董事長蔡明忠（左二起）、新加坡淡馬錫控股主席林文興，以及日本三得利控股會長新浪剛史等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。記者林俊良／攝影
2025亞堅會國際論壇。亞太企業界領袖，包括台灣富邦集團董事長蔡明忠（左二起）、新加坡淡馬錫控股主席林文興，以及日本三得利控股會長新浪剛史等重量級嘉賓同台，一起討論企業面對亞太國際局勢的觀點。記者林俊良／攝影

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