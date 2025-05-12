核管法明表決前今先協商 葛如鈞批核安會卸責交白卷

台灣即將進入「非核家園」，國民黨立委、立法院教育文化委員會召委葛如鈞表示，為回應穩定供電期待，核管法22年首度啟動修法，今並召開協商，但朝野協商中底版之缺，非在野之責，核安會以「尊重大院」四字卸責交白卷。

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨預計搶在除役前通過「核管法」修法。國民黨立法院黨團表示，今天將於教育文化委員會再協商，創造更多對話空間，若仍不行，將於明天表決。

葛如鈞說明，今在冷凍期滿後召開核管法協商，很遺憾核安會並沒有對14個委員及黨團提案的版本表達任何修法意見，在長達45分鐘的協商過程裡，他也現場徵詢核安會主委陳明真對於修法版本的意見，陳也僅表示「尊重大院」。

葛如鈞感嘆，在沒有院版、沒有任何一個民進黨委員提案版本的情況下，只能很遺憾的表示，這次核管法的審查過程裡，行政院和民進黨終究是缺席了，面對全國民眾和產業界對穩定供電的渴望，行政院和民進黨始終選擇背過身去，充耳不聞。

葛如鈞指出，為全國民眾可以繼續使用平價的電力，為全國產業可以在供電充足的基礎上持續穩定發展，國民黨團不得不趕在5月17日核三廠二號機停止運轉前，將法案送進院會進行三讀程序。或許從頭到尾沒有提出任何一個修法版本的民進黨委員們，會批評「現有的提案版本都不夠好」、「沒有統合 / 基底版本」或是「表決前才提出機密版」但請別忘了，委員會從頭到尾都有給予充足的討論時間並尊重民進黨委員們提案的權利。

葛如鈞表示，核能延役與相關管制辦法民眾也都支持關注，行政院遲到22年未提出修法版本，主管機關至今甚至對14個版本提出的意見均為「空白」，因此根本無法擬出參考版，故從來沒有機密版，而是因應當今情勢與科技發展，綜整專家看法與民意，統合最後最細緻的版本，現在也請民進黨委員們尊重全台灣2342萬人以及超過150萬家企業選擇穩定且平價供電的權利。