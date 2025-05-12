被張淵翔拖累？謝國樑開會遭逼道歉 議員批「案件偵辦中」：不適合

基隆市議會今天開定期會，市長謝國樑上午11時30分開始報告施政成績，下午5時結束。明天的議程是市政總檢討，謝將率市府團隊回答議員詢問。

基隆市議會第20屆第5次定期會今天開議後，民進黨議員鄭文婷提緊急動議，指前民政處長張淵翔涉入罷免議員涉嫌偽造文書案，要求謝國樑道歉，綠營多名議員附和。藍營議員認為全案仍在偵辦中，謝不適合在議會道歉。

謝國樑回應時，表示發生這種事他非常的難過，充滿歉意，但是要先忍住，請給檢調一點點時間釐清案情後，市府也會做完整表態。議長童子瑋最後做出決議，由議會成立專案小組，民政小組召集人陳明建擔任主席，聽取市府說明檢討內容，讓動議討論告一段落。

謝國樑接著進行施政總報告，依打造有愛城市、推動永續環境、創造活力基隆、增進民眾身心福祉、提升教育品質、深耕文化建設、推動觀光發展、再現城市風華新格局、提升交通建設、精進基礎設施、營造安全居住城市11個主題，詳述施政願景和成績。