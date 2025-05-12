李棟樑訪聖嘉民中心 慰問來台服務一甲子老神父

天主教靈醫會神父呂若瑟，卅多年前在宜蘭三星成立聖嘉民啟智中心，收容照顧重度身心障礙人士。軍友社榮譽理事長李棟樑今天前往中心慰問呂神父，除了定期捐贈福利金給聖嘉民中心，也致贈禮物給工作人員和院生。院生們也興奮歡迎「李爺爺」再度到來，主動要和他握手。

今年85歲的呂若瑟，是義大利威尼斯人，民國54年晉鐸神父後，追隨兄長呂道南神父來台服務。他於民國76年，利用三星鄉大隱村一所已廢棄的修道院舊址，創辦聖嘉民啟智中心。馬英九總統時，授予他中華民國國籍。109年他獲得醫療奉獻獎，到總統府接受蔡英文總統的表揚。

由於政府補助不足支付院生的開銷，107年6月，聖嘉民中心出現800萬元的財務缺口，呂神父被迫發出求救信，公開對外呼籲祈求援助。李棟樑看到聯合報的報導，立刻打電話到聖嘉民中心，承諾捐出20萬元。此年他利用到宜蘭勞軍的機會，首度到聖嘉民中心探望呂神父，承諾每年都捐助20萬元。此後大約每隔半年，李棟樑就會到訪聖嘉民一次，他這次特別邀請剛退伍的國防部副部長徐衍璞同行，除了捐款給中心，並且親自一一慰問工作人員與院生，致贈禮券等小伴手禮，還掏腰包購買庇護工場製作的西點。

嘉民（Camillus de Lellis，1550~1614）是義大利拿坡里人，出身軍人世家，後來棄俗修道，並且決心要為病人服務，獲得教廷批准成立以「視病猶親」為宗旨的靈醫會。1746年，教宗本篤十四世將嘉民封聖，1930年，庇護十一世宣布為他醫療體系的主保聖人。