所屬民團遭爆頻拿政府補助 綠委林月琴發4聲明：絕無自肥

媒體人黃揚明今天質疑，民進黨立委林月琴至今仍擔任靖娟兒童安全文教基金會董事、台灣少年權益與福利促進聯盟副理事長，兩個單位在她立委任內都有拿中央部會標案，是否有利益迴避問題。林月琴火速發布4點聲明澄清，強調絕無利用立委職務自肥。

黃揚明在臉書列舉出靖娟基金會、兒少盟在林月琴立委任內所獲得中央標案，「甚至包括林月琴所在的衛環委員會所直接監督的衛福部的標案」，他質疑，民進黨團曾不斷質疑言立委吳春城的「利益不迴避」，「林月琴委員是不是也該受到同樣標準的檢驗呢？」

林月琴指出，就職民進黨不分區立委前，她是一位兒童及青少年社會福利的工作者，黃揚明文中提到的靖娟基金會和台少盟取得的中央部會標案，多是幾年來延續性的計畫，早在她擔任立委前就持續執行。

林月琴接著羅列相關計畫，包括衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」為「109年度托育資源中心訪視輔導暨教育訓練計畫」的延續；衛福部社家署「114年親子館主管人員教育訓練計畫」為「110年度親子館（托育資源中心）在職訓練計畫」的延續。

林月琴續指，文化部「113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣」為「105年兒少新聞專屬網站 兒少新聞妙捕手採購案」的延續；113年、114年公益彩券回饋金的申請案，與前三案性質不同，皆是依據審查辦法由多位審查委員審查通過，補助部分經費，不足費用由機構自行籌募。

林月琴也澄清，她擔任立委後，依「依據公職人員利益迴避法」主動公開揭露「關係人身份」，沒有參與標案審查，也沒有替任何團體關說，請不要混為一談。

她重申，第一、在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥；第二、她的家人、親屬，完全沒有在這兩個機構任職；第三、她和這些機構沒有財務利害關係；第四、她沒有利用立委職權去立法讓自己得利。「我願意接受高規格檢驗，但也希望大家不要以訛傳訛，模糊事實。」

林月琴感嘆，她從民間走進立法院，是希望把兒童及青少福利的聲音帶進政策核心。這條路不容易，但她不會退縮。她也呼籲大家，在追求監督的同時，也要保護真正為公益努力的團體與工作者，讓社會可以更好，而不是因為政治口水反而讓推動改革的人被抹黑。