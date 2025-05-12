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立院法制局前局長稱蘇嘉全始變強勢 柯建銘：與在野黨唱和

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，今先開說明會釐清立法程序，審判長謝銘洋（中）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，今先開說明會釐清立法程序，審判長謝銘洋（中）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影

民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，今先開說明會釐清立法程序。立委柯建銘指出，過去立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃都會用朝野協商方式來做，但韓國瑜當院長後卻沒收了討論，完成了爭議性法案，對於藍、白毀憲亂政，他無法接受。

民進黨立法委員吳思瑤表示，當天在野黨急著通過「三大惡法」，國民黨、民眾黨在最後一刻提出黑箱版本，民進黨不可能同意，沒有民主討論的不利益不能苛責少數黨。吳思瑤說7萬2千秒的抗爭，竟比不上1秒鐘的「有沒有異議」。

以專家學者身分到庭提供意見的立法院法制局前局長羅傳賢表示，王金平時耐心處理，但到了蘇嘉全時代策略就改變，變得強勢，沒有像王金平時代耐心協商。

柯建銘表示，現今的國會與過去已經完全不一樣，現今的國會是藍白恣意妄為、破壞國家體制的國會，他話鋒一轉，針對在場的羅傳賢教授、廖元豪副教授「一唱一和」，他相當有意見。

柯建銘表示，羅傳賢過去的國會經驗與今日已經不一樣，不管是王金平還是蘇嘉全、游錫堃，都耐心主持朝野協商，非時間到就表決，他要求羅不要因不了解就在此汙衊、和在野黨唱和，這是對「教授」最大的羞辱。羅傳賢強調自己立場中立，沒有偏袒。

大法官蔡彩貞詢問，三讀程序主席採「無異議通過」是慣例，但「無異議」並不限於贊成，「無異議」的委員意思究竟如何？如何看待？

蔡彩貞說，韓國瑜院長時代、2024年增訂刑法141條之1「無異議意見」，但馬上又有黨團提出全案交付表決？是否意味「無異議認可」發生等同表決通過的效力，並不代表在場無異議的委員就是贊成議案？這影響到少數立委是否能提起憲法訴訟。

立法院訴訟代理人廖元豪認為「無異議」就不應再去探討當事人是否內心不爽、反對、棄權，只有這樣才能確定法案的效力。廖說，今天要討論的是立法院的慣例如何形塑或解釋立法院職權行使法，而非有無牴觸。

黃國昌認為「沒有異議就會通過」不是韓國瑜獨創，從第9屆第4會期後，每個院長問的都是「請問有沒有文字修正？」，包括2018年通過的憲法訴訟法。

今天公開說明會至4點59分結束，比預期多出近1小時。

憲法訴訟法 柯建銘 立法院職權行使法 蘇嘉全 韓國瑜

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