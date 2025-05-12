勿將大法官拉入權力鬥爭 廖元豪籲：司法不應介入國會自律

憲法法庭今天就憲訴法釋憲案舉辦說明會，關係機關立法院訴訟代理人廖元豪說，若憲法法庭改變先例，可能造成過去1000多個法案無效，呼籲司法不應介入國會自律。

總統府今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理，憲法法庭今天下午2時舉行說明會，邀請聲請人、關係機關及專家陳述意見。

聲請人由民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委吳思瑤、鍾佳濱等人代表，關係機關立法院由民眾黨立法院黨團總召黃國昌、國民黨立委吳宗憲代表出庭。

吳宗憲於陳述意見時指出，現在大法官人數不足，召開說明會的正當性何在，這是第1個問題；憲法法庭以說明會名義規避評議人數限制，且本次8名大法官出席說明會，後續能否作成憲法判決，這是第2個問題。

吳宗憲說，司法的手不要深入政治場域，除非本案有重大瑕疵，即非屬憲法審查標的，希望政治人物不要陷大法官於不義，把大法官拉入權力分立的鬥爭。

黃國昌表示，立法院長宣讀完畢三讀條文後，會詢問院會有無文字修正，若有黨團提異議，才會另舉行表決；若憲法法庭認為憲訴法三讀程序有瑕疵，動搖的不只憲訴法，包括數千個法案都會產生問題。

立法院訴訟代理人、副教授廖元豪說，立法院三讀程序的認定，也包括當初制定憲訴法在內的1000多個法案，是典型的國會自主，若憲法法庭改變先例，可能造成過去1000多個法案無效。

廖元豪舉例，113年憲判字第9號判決，曾提到司法不做民主程序的糾察；109年度憲一字第5號不受理決議即監察院就立法院行使監察院人事同意權聲請釋憲，此案經大法官認屬國會內部事項，釋憲機關應予以尊重，呼籲司法不介入國會自律。

立法院訴訟代理人、律師黃昱中認為，憲訴法已有效完成三讀的議決程序，且在場委員無文字修正，即已審查完竣並應付表決，三讀程序不具重大明顯瑕疵，本件聲請應不受理。