快訊

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

美中大秀談判誠意 最新關稅數字怎麼來？貝森特：各砍115%

聽新聞
0:00 / 0:00

憲訴法說明會 朝野立委代表出席交鋒

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，審判長謝銘洋（後排右四）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，審判長謝銘洋（後排右四）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影

立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，主席謝銘洋在會議時便先說明本件尚未受理，是依憲訴法第19條規定開說明會，強調「憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料」。

立院民進黨團總召柯建銘、立委吳思瑤、鍾佳濱等3位聲請人及3位訴訟代理人律師陳鵬光、陳一銘與方瑋晨律師出席；「關係機關」立法院由國民黨立委吳宗憲、民眾黨團總召黃國昌及訴訟代理人副教授廖元豪、律師黃昱中出席；憲法法庭也邀請立法院法制局前局長羅傳賢以專家學者身分提供意見。

立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民進黨團總召柯建銘（左起）、立委吳思瑤、鍾佳濱等3位聲請人出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民進黨團總召柯建銘（左起）、立委吳思瑤、鍾佳濱等3位聲請人出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民眾黨團總召黃國昌（左三）以「關係機關」立法院的代表出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民眾黨團總召黃國昌（左三）以「關係機關」立法院的代表出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民眾黨團總召黃國昌（左）及國民黨立委吳宗憲（右）以「關係機關」立法院的代表出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民眾黨團總召黃國昌（左）及國民黨立委吳宗憲（右）以「關係機關」立法院的代表出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，國民黨立委吳宗憲（中）以「關係機關」立法院的代表出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，國民黨立委吳宗憲（中）以「關係機關」立法院的代表出席。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民進黨團總召柯建銘（三排左二）及立委鍾佳濱（三排右一）等聲請人出席並與律師交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，立院民進黨團總召柯建銘（三排左二）及立委鍾佳濱（三排右一）等聲請人出席並與律師交換意見。記者潘俊宏／攝影

國民黨 律師 憲法法庭 民眾黨 立法院

延伸閱讀

憲訴法爭議 大法官蔡宗珍驚訝立法院代表說出「無異議等於棄權」

在野批憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤：鬥臭司法

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

相關新聞

憲訴法爭議 大法官蔡宗珍驚訝立法院代表說出「無異議等於棄權」

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等5...

朱立倫拿希特勒類比賴總統 時力等小黨要求道歉…國民黨1招干擾

針對國民黨主席朱立倫以「希特勒」類比賴清德總統，時代力量等多個小黨今天要求其向台灣與國際社會道歉，國民黨中央黨部則播放音...

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51...

立法院司委會審考監人總法務部預算凍結案 僅1案未解凍

立法院司法及法制委員會今天處理114年度行政院人事行政總處等單位的預算凍結案，共有39案，僅其中1案，藍綠立委對解凍條件...

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

一國多制？國土保安用地賦稅不一 監察院促內政部、財政部檢討

監察院今天說，地方政府對「國土保安用地」地價區段劃分、查估評定及課稅審認標準不一，造成一國多制亂象，還有同開發計畫內「國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。