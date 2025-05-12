憲訴法說明會 朝野立委代表出席交鋒

立法院民進黨團日前針對《憲法訴訟法》部分條文修正案聲請釋憲、以及暫時處分，憲法法庭今天舉行說明會，主席謝銘洋在會議時便先說明本件尚未受理，是依憲訴法第19條規定開說明會，強調「憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料」。

立院民進黨團總召柯建銘、立委吳思瑤、鍾佳濱等3位聲請人及3位訴訟代理人律師陳鵬光、陳一銘與方瑋晨律師出席；「關係機關」立法院由國民黨立委吳宗憲、民眾黨團總召黃國昌及訴訟代理人副教授廖元豪、律師黃昱中出席；憲法法庭也邀請立法院法制局前局長羅傳賢以專家學者身分提供意見。