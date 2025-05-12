憲訴法爭議 大法官蔡宗珍驚訝立法院代表說出「無異議等於棄權」

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51人同月23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。憲法法庭今開說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，立法院訴訟代理人黃昱中律師因說出「無異議通過是一種『棄權』」，令大法官蔡宗珍驚訝，另名訴代、副教授廖元豪事後澄清那是「口誤」。

大法官呂太郎首先提問，但他先說明這次說明會是要審查訴訟要件是否具備，法院應依職權了解。接下來呂問，本件二審經過表決、三審無異議通過，聲請人是否符合聲請釋憲資格？本案經行政院覆議，聲請人51位都反對，這51人是否是憲訴法第49條可聲請法規範憲法審查？

呂詢問，過去大法官確實有「你要反對」這種見解，但最近幾件判決都認為是「投票贊成的才不可以聲請」，所以才想問「聲請人是否有投票贊成？」，但立法院沒有就此問題直接回答。

此外，立法院主張主席有問「有無文字修正？」呂太郎問這是主席的行為，怎麼會是「表決行為」？尤其當政黨嚴重對立時。而行政院的覆議，立法院的意見指這與原本的三讀是不一樣的、非依附原立法程序，亦非最終決定的程序，但立委對覆議案所作的決定，是否屬於最終決定？

羅傳賢則表示，議事實務，若「無文字修正」，會被默認沒有意見，但若說政黨嚴重對立，那立法程序則有必要改進，但他不認為到違憲程度。

大法官尤伯祥詢問，議事慣例在立法院職權行使法第11條訂定後，還有沒有存在空間？且法律案三讀程序要如何踐行公開透明與討論原則？當少數立委在二審已明確反對議案，三讀時主席以「無異議」通過，人民如何問責？因為都沒有名字。

鍾佳濱表示，過去朝野黨團協商有共識且簽名，過去一千多條法案自然不會出現憲訴法修正時的爭議。

律師黃昱中認為，過往慣例，在二讀時就已經實質討論過，三審會主席經詢問有無要文字修正，意思就是要表決。黃認為聲請人在「三讀」時「棄權」。

大法官蔡宗珍在詢問前再次強調「本件尚未受理」，她關切的重點是「兩次議案的三讀程序中，聲請人究竟有沒有為不贊成表示？」，議案通過，是不是以「沒有異議」的方式通過的？

蔡宗珍很驚訝立院代表黃昱中說「無異議通過是一種『棄權』的表示」，如果是這樣「無異議」可以代表支持議案通過嗎？同時立法院委任律師葉慶元所出具的陳述意見書，列出了投票的狀況，但卻與實際情狀有出入，這樣的陳述意見書還有效嗎？

廖元豪發言時澄清，和黃昱中討論後認為剛剛是「口誤」，「無異議」應該是「同意」。廖也更正，廖也更正，表示書狀中的表格數據是因誤解所致，數據確實有誤，特此更正。