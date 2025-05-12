立法院司委會審考監人總法務部預算凍結案 僅1案未解凍

立法院司法及法制委員會今天處理114年度行政院人事行政總處等單位的預算凍結案，共有39案，僅其中1案，藍綠立委對解凍條件及處理過程看法不一，經協調，會議主席、民進黨立委莊瑞雄裁示另定期繼續處理，其餘均准予動支（備查），提報院會。

立法院司法及法制委員會今天處理114年度行政院人事行政總處、監察院、考試院、法務部預算凍結案，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、監察院秘書長李俊俋等人列席說明，並備質詢。

民進黨立委王義川質詢提及，有媒體說監察院現在沒有事情做，監察委員出門有司機、有車，但沒有油錢，試問監察院有沒有在運作。

李俊俋說，立法院刪除監察院的96%業務費後，現在很多是監委自行出資，包括油費、保險費等，監察院堅持憲法跟法律賦予的職責，在艱苦環境下繼續運作，目前的案件量沒有減少。

台灣民眾黨立委黃國昌則關注「偵查亂公開」何時要追究，以及棄保潛逃罪何時要提出，並詢問法務部長鄭銘謙，就政策立場來說，是否贊成要訂定棄保潛逃罪。鄭銘謙除說贊成，也說法務部有提出草案送行政院，而行政院審峻，即將要送行政院會處理。

關於預算解凍案部分，經在場立委討論後，報告事項7案均同意准予備查，提報院會。討論事項部分有32案，除第26案另定期繼續處理，其餘均准予動支，提到院會。

第26案是行政院人事行政總處的預算凍結案，內容為目前行政院人事行政總處仍在針對軍公教人員待遇調整條例草案收集意見階段，法案尚未送至立法院，因此立委提案凍結新台幣1000萬元，待草案送至立法院，經司法及法制委員會同意始得動支。

本案討論時，藍綠立委發生些許爭執。民進黨立委主張，莊瑞雄詢問在場立委有無異議，現場沒有立委表達異議，因此准予動支，但國民黨立委翁曉玲卻在莊瑞雄宣告後才表達有意見。

翁曉玲提到，她很在意這部草案，雖然人總已把草案送行政院，但行政院還沒有把案子送來立法院，希望給行政院長卓榮泰一點壓力，讓行政院加速進度，趕快把案子送到立法院審議。

由於藍綠立委堅持不下，莊瑞雄宣布休息5分鐘並與朝野立委溝通。恢復開會後，莊瑞雄裁示，本案另定期繼續審查，而其餘討論事項的預算解凍案，均准予動支，提報院會。