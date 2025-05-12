在野批憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤：鬥臭司法

民進黨立院黨團聲請「憲法訴訟法」釋憲案，憲法法庭今將針對立法院審查程序舉辦說明會，在野質疑憲法法庭想當台灣民主的太上皇。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤反批，民進黨團全力配合憲法法平，奉勸藍白「只要不違憲，就不怕釋憲」，也不要急著鬥臭司法。

總統府今年初公布憲訴法修正條文，民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。今天的說明會上，聲請人由柯建銘等人代表，對上立法院代表國民黨立委吳宗憲、翁曉玲及民眾黨立委黃國昌。

對於在野黨質疑，憲法法庭想當台灣民主的太上皇，吳思瑤指出，說明會是針對立院審議憲訴法過程的程序問題進行釐清，針對憲法法庭發出的通知，民進黨團絕對全力配合也嚴正以待，將在憲法法庭做出真實的陳述。

「只要不違憲，就不怕釋憲。」吳思瑤指出，她奉勸藍白，只要不違逆憲法，就不需要挑戰憲法法庭，任何人面對憲法都要低頭，不要站在憲法的對立面，也不需要急切地在憲法法庭舉行說明會前，再次急著鬥臭憲法法庭、對大法官做出不敬言論。

針對民進黨團總召柯建銘與民眾黨立法院黨團總召黃國昌隔空交鋒。吳思瑤說，憲法法庭討論的是憲法精神和法律原則，民進黨團關切憲訴法惡修的程序不正義，至於黃國昌喜歡用激烈或過當的言論，雖然不太認同，但予以尊重。