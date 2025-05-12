朱立倫拿希特勒類比賴總統 時力等小黨要求道歉…國民黨1招干擾

針對國民黨主席朱立倫以「希特勒」類比賴清德總統，時代力量等多個小黨今天要求其向台灣與國際社會道歉，國民黨中央黨部則播放音樂干擾。

朱立倫先前以希特勒比喻賴總統，引發德國在台協會、駐台北以色列經濟文化辦事處等多國駐台機構關切。時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進上午在國民黨中央黨部舉行記者會，譴責不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛，要求國民黨向台灣與國際社道歉。

時代力量黨主席王婉諭說，朱立倫多次用納粹比喻台灣政局，德國與以色列駐台代表處發布嚴正聲明，而英國、法國、比利時及荷蘭等歐洲國家也都同表譴責，沒想到國民黨選擇以強烈言詞回擊，多位黨公職甚至發表離譜言論，就只為了護航自家黨主席。

王婉諭質疑，民主國家的政治現況被比擬為納粹，等於是在「淡化」該政權屠殺猶太人的滔天罪行，而當面對威權時代犯下的罪行，國民黨也是採取「淡化」與「無感」的標準姿態，過去更積極抵制轉型正義，甚至指控受害者打擊政敵，完全不敢承認加害者的角色。

王婉諭強調，國民黨應該向台灣與國際社會道歉，同時反省兩蔣政權獨裁暴行的歷史，否則很快就會消失在台灣的政治歷史。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，朱立倫的言論欠缺常識、罔顧歷史傷痛，過去納粹政權屠殺上百萬名人民，其中包括猶太人、羅姆人、波蘭人、斯拉夫人，還有同性戀者及身障者等，台灣享有高度的自由民主，絕非任何極權體制所能比擬，國民黨作為國內最大在野黨，完全暴露在歷史認知與價值體系的嚴重偏差。

甘崇緯呼籲，所有政治領袖都應該以身作則，摒棄極端且不當的煽動言論，尤其是面對中國的無孔不入的威脅、美國關稅貿易戰等，更需要朝野齊心捍衛，而非因為一黨或一己之私撕裂國家、毀壞國譽。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲認為，身為在野政黨主席，朱立倫的每一句話，不只是對支持者喊話，更是形塑台灣社會對歷史的理解，因此其發言不僅消費歷史傷痕，更可能讓下一代以為「原來在民主社會中，可以隨便把不喜歡的對手比喻成納粹。」

台灣基進黨主席王興煥表示，國民黨為了操作政治鬥爭，竟然將台灣政府比喻為納粹，甚至把賴總統比喻為希特勒，引起國際輿論譁然，然而他們就是違背民主防衛機制、摧毀法治國秩序的違憲政黨，台灣社會必須防堵國民黨再起，這才是對歷史傷痛的同理與敬畏。