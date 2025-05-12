卓榮泰：運動部將在9月9日掛牌上路 部長人選仍在尋覓

行政院長卓榮泰接受本報專訪時提到，自己接下來最想推動的事情就是讓大家團結的「運動部」。

他透露，對於成立運動部是朝野都沒有任何意見，甚至是一致同意，先前就透露，今年運動部會掛牌上路，而這個時間也已經確定，將會落在今年9月9日國民體育日，具有相當重要的意義。

卓榮泰指出，就是讓國人能更團結的「運動部」，相關組織法規已在立法院三讀通過，對於成立運動部是朝野都沒有任何意見，甚至是一致同意，現在外界一直在推測接下來會是誰接任部長，仍在尋覓合適人選，希望令人耳目一新。

對於掛牌時間，卓榮泰也說，目前希望可以在今年9月9日國民體育日，具有相當重要的意義。

對於運動部的期許，他說，運動部的成立也賦予四大精神，第一，注重全民體育、全民運動；第二，必須為台灣培育出體育傑出人才，保障選手權益；第三，積極參與國際賽事，甚至是在台灣舉辦更多國際大型賽事；第四，推動運動產業，發展體育經濟。