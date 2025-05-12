才嗆藍「組織性的犯罪」 李進勇今喊：其實內心有糾結

檢調偵辦不實連署案，中選會主委李進勇曾以「組織性的犯罪」形容罷綠團體，引發國民黨高度不滿。李進勇今在立法院內政委員會備詢時坦言，「上次講這樣的話，其實內心是有糾結的」，但因事件牽涉人民參政權受害，中選會作為捍衛參政權的機關，才講出這句話。

檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，國民黨立委許宇甄本月7日提出中李進勇過去擔任法官時涉偽造文書舊案，質疑李進勇當年是否有被搜索、聲押。李進勇說，這是40年前無罪判決的陳年老案，「你提起這個案子無助於掩飾你們組織性的犯罪」，引發在野黨不滿。

許宇甄今天質詢時再度談及此事，她批評，法律不能雙標，政治也不能雙標，近期民進黨陸續爆出幕僚涉入共諜案，從總統府辦公室國安諮議到外交部長助理，這些都不是泛泛之輩，依照組織犯罪防制條例定義，「民進黨涉入共諜案，是否更符合組織性犯罪」？

李進勇回覆，第一，他的用詞應該是「組織性的犯罪」，跟「組織犯罪」不一樣；第二，上次講出那樣的話，其實他內心有糾結，因為那個事件牽涉到參政權受害，中選會作為捍衛人民參政權的機關，他才講的。

許宇甄追問，此番言論失職又失格，不是中立單位應該講出來的話，她並追問民進黨是否是組織性犯罪？李進勇僅表示，這與他要捍衛的中選會價值無關，就不評論。他強調，對於中選會依法辦理選務，他深具信心。