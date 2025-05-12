憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說明會釐清立法院三讀程序是否符合規定。民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，憲法法庭針對立法院長韓國瑜主持的三讀程序加以攻擊，令人無法理解，且大法官「手伸那麼長」管到國會自治、自律事項，想在政治上面達成什麼目的，也令人無法理解。

黃國昌表示，大法官針對民進黨立法院黨團聲請時所沒有提出的爭點來加以攻擊，似乎在指責立法院長韓國瑜進行三讀程序有瑕疵，但問題是大法官對於三讀程序不是那麼了解，韓國瑜議事主持是完全依循之前立法院前院長蘇嘉全、游錫堃所進行的三讀程序來處理，會依照議事人員的建議，來問在場有沒有提出文字修正，如果沒有的話，黨團若沒有提出動議要求再做一次全案表決，就會敲槌子三讀通過。

他說，這次憲法訴訟法修正過程當中，韓國瑜完全都是按照過去蘇嘉全、游錫堃所進行的三讀會主持方式，沒有任何改變，立法院過去有1000多個案子都是透過如此方式完成三讀。

黃國昌說，如果憲法法庭要針對韓國瑜主持方式來加以攻擊，就讓人完全看不懂所依據的事實是什麼，甚至憲法法庭之所以可以成立，當初制定憲法訴訟法時也是依照相同的三讀程序，主持的副院長蔡其昌也是按照相同方式三讀。從法律觀點來看，實在不了解今天特別舉辦說明會所要處理的法律爭點是什麼，因為根本就不存在任何問題。

黃國昌表示，本案是否符合受理要件，大家心裡都有一把尺，辦這種凸顯自己搞不動狀況的說明會，到底要達成的目的為何？是否有政治上面的動機，令人難以理解。

媒體問及審判長謝銘洋過去言行親綠，是否擔心大法官是「自肥式釋憲」；黃國昌說，大法官針對憲法訴訟法照開說明會，是挑出連聲請人民進黨立法院黨團都沒有提出的爭點，完全令人看不懂，大法官尤其要注意的是，憲訴法是大法官「涉己事務」，大法官把手伸那麼長，直接牽涉到國會自治、自律事項，在政治上面達成什麼目的，令人無法理解，可以確定的是，在法律上毫無理由。

他說，民進黨團已針對上次國會改革法案釋憲案無理的主張程序違憲，當時雖然多數大法官都是民進黨提名的，也都直接打臉了民進黨團的主張，他能理解有幾位色彩特別重的大法官對於立法程序提出不同意見書，但他相信是少數大法官，他呼籲大法官心中那把尺不能在不同案件中移來移去，不然只是進一步加深人民對司法的不信任而已。

憲法法庭說明會，聲請人方由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表，將對上代表「關係機關」立法院的吳宗憲、黃國昌，特別的是專家學者部分，邀請的是從立法院法制局長退休的教授羅傳賢，諮詢實務運作，這場說明會要討論的，不像是法律問題，而是議事規則。