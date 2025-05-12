快訊

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

聽新聞
0:00 / 0:00

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林孟潔／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林孟潔／攝影

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說明會釐清立法院三讀程序是否符合規定。民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，憲法法庭針對立法院長韓國瑜主持的三讀程序加以攻擊，令人無法理解，且大法官「手伸那麼長」管到國會自治、自律事項，想在政治上面達成什麼目的，也令人無法理解。

黃國昌表示，大法官針對民進黨立法院黨團聲請時所沒有提出的爭點來加以攻擊，似乎在指責立法院長韓國瑜進行三讀程序有瑕疵，但問題是大法官對於三讀程序不是那麼了解，韓國瑜議事主持是完全依循之前立法院前院長蘇嘉全、游錫堃所進行的三讀程序來處理，會依照議事人員的建議，來問在場有沒有提出文字修正，如果沒有的話，黨團若沒有提出動議要求再做一次全案表決，就會敲槌子三讀通過。

他說，這次憲法訴訟法修正過程當中，韓國瑜完全都是按照過去蘇嘉全、游錫堃所進行的三讀會主持方式，沒有任何改變，立法院過去有1000多個案子都是透過如此方式完成三讀。

黃國昌說，如果憲法法庭要針對韓國瑜主持方式來加以攻擊，就讓人完全看不懂所依據的事實是什麼，甚至憲法法庭之所以可以成立，當初制定憲法訴訟法時也是依照相同的三讀程序，主持的副院長蔡其昌也是按照相同方式三讀。從法律觀點來看，實在不了解今天特別舉辦說明會所要處理的法律爭點是什麼，因為根本就不存在任何問題。

黃國昌表示，本案是否符合受理要件，大家心裡都有一把尺，辦這種凸顯自己搞不動狀況的說明會，到底要達成的目的為何？是否有政治上面的動機，令人難以理解。

媒體問及審判長謝銘洋過去言行親綠，是否擔心大法官是「自肥式釋憲」；黃國昌說，大法官針對憲法訴訟法照開說明會，是挑出連聲請人民進黨立法院黨團都沒有提出的爭點，完全令人看不懂，大法官尤其要注意的是，憲訴法是大法官「涉己事務」，大法官把手伸那麼長，直接牽涉到國會自治、自律事項，在政治上面達成什麼目的，令人無法理解，可以確定的是，在法律上毫無理由。

他說，民進黨團已針對上次國會改革法案釋憲案無理的主張程序違憲，當時雖然多數大法官都是民進黨提名的，也都直接打臉了民進黨團的主張，他能理解有幾位色彩特別重的大法官對於立法程序提出不同意見書，但他相信是少數大法官，他呼籲大法官心中那把尺不能在不同案件中移來移去，不然只是進一步加深人民對司法的不信任而已。

憲法法庭說明會，聲請人方由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表，將對上代表「關係機關」立法院的吳宗憲、黃國昌，特別的是專家學者部分，邀請的是從立法院法制局長退休的教授羅傳賢，諮詢實務運作，這場說明會要討論的，不像是法律問題，而是議事規則。

大法官 憲法法庭 立法院

延伸閱讀

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

憲訴法釋憲說明會 大法官作球給綠？

黃國昌質疑憲訴法釋憲不適格 大法官裡應外合呵護備至

柯建銘曝憲訴法說明會兩訴求 要黃國昌別做白日夢

相關新聞

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

台中市長盧秀燕是否參選國民黨主席，何時參選，她至今未鬆口，她今天早上到台中市豐原區合作國小，主持山城5校禮堂聯合動土典禮...

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51...

影／立院舉手表決三讀...柯建銘轟：蔣介石在世也不敢 藍白必敗無疑

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

朱立倫拿希特勒類比賴總統 時力等小黨要求道歉…國民黨1招干擾

針對國民黨主席朱立倫以「希特勒」類比賴清德總統，時代力量等多個小黨今天要求其向台灣與國際社會道歉，國民黨中央黨部則播放音...

在野批憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤：鬥臭司法

民進黨立院黨團聲請「憲法訴訟法」釋憲案，憲法法庭今將針對立法院審查程序舉辦說明會，在野質疑憲法法庭想當台灣民主的太上皇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。