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參選黨魁準備好了？張亞中公布上次選舉經費收支

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中（圖）。圖／聯合報系資料照片
孫文學校總校長張亞中（圖）。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席今年改選，孫文學校總校長張亞中今在臉書公布4年前參選黨主席的經費收支，引發聯想。他表示，當前國政日益動盪、兩岸局勢更加險峻，責任更加沉重。他誠摯希望，這份過往的努力不會成為過去式，而是堅持理想、持續前行的起點。

張亞中表示，回想4年前的黨主席選舉，他始終銘記於心，因現行法規「政治獻金法」不適用於黨主席選舉，捐款無法享有抵稅資格。為此，他特別於國泰世華銀行開立一專屬帳戶作為募款專戶，並委請律師擔任公證人，公開透明處理所有收支。

張亞中說，根據帳務記錄，自2021年3月19日至9月22日止，共計收到捐款新台幣353萬9093元。其中20萬元用於領取報名表費；300萬元繳納報名費；剩餘的33萬9093元則用於文宣印製、場地租借、志工物資等選舉相關支出。

張亞中表示，因選務龐大，部分經費尚不足之處，由他本人賣書籌資與自行負擔。由於捐款是透過銀行轉帳，銀行帳簿僅顯示捐款人姓名，並無地址或聯絡方式；且因「匯款收據即可為捐款憑證」，因此參選辦公室未再另行提供紙本證明。

另外，他也提到，當時國民黨中央曾承諾，選後將統一結算參選人報名費與支出情況，若有剩餘，將平均退還。然而，選舉結束後，黨中央並未實際執行此項結算，也未退款。

張亞中說，這份報告不僅是責任的延續，更是一份對每位支持者的感恩回應。當時每一筆捐款，背後承載的都是一份沉甸甸的信任與期待。今日再次公開，既是感謝，也是承諾。面對當前國政日益動盪、兩岸局勢更加險峻，我們的責任更加沉重。大家繼續團結，不懼艱難，不忘初心，為「救黨、救國、救兩岸」的使命，再次攜手出發？

張亞中 捐款

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