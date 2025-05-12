陳佩琪質疑南鐵照顧宅容積率合法性 南市府：竹篙湊菜刀 惡意扭曲

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪質疑，台南市鐵路地下化照顧宅容積率合法性。南市府今開說明會駁斥。都發局長林榮川強調，南鐵地下化照顧宅不只具備「重大公益性」，更絕對具備「合理性、合法性」，但指晶華城開發變更是「商業開發案」，陳佩琪將兩件完全不同的案子拿來對比，是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。

林榮川說，南鐵地下化照顧宅具備「公益性、合理性、合法性」，目的是為了照顧弱勢的拆遷戶，並讓南鐵地下化的重大工程得以順利推動，採公有地公辦都市更新「極具重大公益性」，而京華城開發變更案則是「商業開發案」兩案完全不同。南鐵地下化對台南的長遠發展、都市風貌影響至關重大，市府盡心盡力做到最好，外界惡意扭曲不僅傷害台南，也對辛苦的員工相當不公平。

林榮川指出，南鐵地下化照顧宅使用的是全國適用的通案規定或規則，依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，容積率依法審核，完全合理、合法。總計申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積結果為210%x(1+50%)=315%，完全符合法令規定，並非外界謠言538.4%。「538.4%這數字怎麼來的？」林榮川請對方提出說明」。

林榮川強調，政府照顧拆遷戶的美意不容抹煞，全部過程均依法行政，程序嚴謹，整個評選過程也完全公開透明，呼籲再以不實資訊抹黑攻擊。拿出「南市鐵路地下化照顧住宅VS北市晶華城開發變更對照表」，