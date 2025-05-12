快訊

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪質疑南鐵照顧宅容積率合法性 南市府：竹篙湊菜刀 惡意扭曲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都發局長林榮川今天嚴正駁斥陳佩琪的質疑，指惡意扭曲。記者鄭惠仁／攝影
台南市都發局長林榮川今天嚴正駁斥陳佩琪的質疑，指惡意扭曲。記者鄭惠仁／攝影

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪質疑，台南市鐵路地下化照顧宅容積率合法性。南市府今開說明會駁斥。都發局長林榮川強調，南鐵地下化照顧宅不只具備「重大公益性」，更絕對具備「合理性、合法性」，但指晶華城開發變更是「商業開發案」，陳佩琪將兩件完全不同的案子拿來對比，是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。

林榮川說，南鐵地下化照顧宅具備「公益性、合理性、合法性」，目的是為了照顧弱勢的拆遷戶，並讓南鐵地下化的重大工程得以順利推動，採公有地公辦都市更新「極具重大公益性」，而京華城開發變更案則是「商業開發案」兩案完全不同。南鐵地下化對台南的長遠發展、都市風貌影響至關重大，市府盡心盡力做到最好，外界惡意扭曲不僅傷害台南，也對辛苦的員工相當不公平。

林榮川指出，南鐵地下化照顧宅使用的是全國適用的通案規定或規則，依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，容積率依法審核，完全合理、合法。總計申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積結果為210%x(1+50%)=315%，完全符合法令規定，並非外界謠言538.4%。「538.4%這數字怎麼來的？」林榮川請對方提出說明」。

林榮川強調，政府照顧拆遷戶的美意不容抹煞，全部過程均依法行政，程序嚴謹，整個評選過程也完全公開透明，呼籲再以不實資訊抹黑攻擊。拿出「南市鐵路地下化照顧住宅VS北市晶華城開發變更對照表」，

南鐵照顧宅住戶溫姓男子說，因鐵路地下化，原本住的房子遭拆遷，市府為照顧拆遷戶，和民間合作蓋了照顧宅，讓拆遷戶以優惠成本價承購，「和圖利扯不上關係」。對於照顧宅案和京華城案被牽扯、混為一談，他表示，「就算是建蔽率問題，我家也沒因此比較大，又不是說『一樣的錢多了50坪、100坪』，我們到底能獲利甚麼？」

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪發文質疑台南市鐵路地下化照顧宅容積率合法性。記者鄭惠仁／攝影
前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪發文質疑台南市鐵路地下化照顧宅容積率合法性。記者鄭惠仁／攝影

公益 鐵路地下化

延伸閱讀

嗆政治獻金雙標 遭陳佩琪點名給賴清德的是好幾倍 富立建設：子虛烏有

質疑南鐵東移2.56倍合法 陳佩琪：北市給20「百分比」卻圖利？

京華城案馬拉松訊問證人 陳佩琪全程旁聽內心激動曝「最大心願」

影／朱亞虎認行賄民眾黨210萬 陳佩琪庭後眼眶泛淚

相關新聞

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

台中市長盧秀燕是否參選國民黨主席，何時參選，她至今未鬆口，她今天早上到台中市豐原區合作國小，主持山城5校禮堂聯合動土典禮...

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51...

影／立院舉手表決三讀...柯建銘轟：蔣介石在世也不敢 藍白必敗無疑

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

朱立倫拿希特勒類比賴總統 時力等小黨要求道歉…國民黨1招干擾

針對國民黨主席朱立倫以「希特勒」類比賴清德總統，時代力量等多個小黨今天要求其向台灣與國際社會道歉，國民黨中央黨部則播放音...

在野批憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤：鬥臭司法

民進黨立院黨團聲請「憲法訴訟法」釋憲案，憲法法庭今將針對立法院審查程序舉辦說明會，在野質疑憲法法庭想當台灣民主的太上皇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。